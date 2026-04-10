국힘, ‘민주당 부적격 후보자 검증TF’ 운영…“모든 당력 집중할 것”
국민의힘이 더불어민주당의 부적격 후보자에 대한 검증 필요성을 주장하며 ‘민주당 부적격 후보자 검증TF’를 운영하겠다고 밝혔다. 정원오 서울시장 최종후보와 전재수 부산시장 최종후보에 대한 각종 의혹 검증에 나서겠다는 구상이다.
국민의힘은 10일 발표된 전 후보자의 합수본 수사 종결 결정에 반발해 오후 2시 긴급 최고위원회의를 열었다. 장동혁 대표는 “전재수가 부산시장 후보로 결정되자마자 합수본이 통일교 뇌물수사 종결을 발표했다. 아예 정권이 나서서 꽃길을 깔아주고 있다”며 “국민과 부산 시민들의 엄혹한 심판이 기다릴 것”이라고 비판했다. 송언석 원내대표도 “전재수 의원에게 무죄를 주기 위해 온갖 억지와 궤변이 총동원됐다”며 “공소권 없음은 김태훈 합수본부장과 민중기 특검 합작의 권력형 범죄의 인멸 범죄”라고 꼬집었다.
이날 국민의힘은 ‘민주당 부적격 후보자 검증TF’ 위원장으로 서천호 의원을 임명했다. 박성훈 수석대변인은 “민주당 후보에 대한 선제적 공세가 필요해 각종 제보를 수집하고 법적인 대응을 수행하려고 한다”며 “민주당 광역단체장 후보들(정원오·전재수)에 대한 비리 의혹이 쏟아지는 상황에서 유권자들이 올바른 광역단체장을 뽑을 수 있도록 최대한 지원할 예정”이라고 설명했다. 해당 TF의 위원 구성과 활동 방향은 추후 발표될 예정이다.
박 수석대변인은 “오늘 합수본에서 국민 상식과 어긋난 결정을 내린 것에 대해 긴급 규탄 성격의 최고위원회의를 개최했다”며 “앞으로도 당 차원에서 문제가 제기되는 의원들을 축적해둔 자료 바탕으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “당이 원팀이 되어서 전재수 의원 사퇴에 대해 결코 좌시하지 않겠다”며 “이는 이재명 정권의 사법 파괴를 넘어 폭주의 끝장판이라고 생각한다. 우리당이 가진 모든 당력을 집중할 것”이라고 강조했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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