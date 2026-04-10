SK 고의 패배 의혹에 전희철 감독 “죄송…재정위 결과 봐 주시길”
프로농구 서울 SK의 정규리그 최종전 고의 패배 의혹을 두고 논란이 일자 전희철 감독이 사과했다.
전 감독은 10일 서울 강남구 KBL센터에서 열린 2025-2026 KBL 플레이오프(PO) 미디어데이에서 “논란이 된 부분에 대해서 죄송하다는 말씀을 드린다. 오늘 오후에 KBL 재정위원회가 열린다”며 “다 말씀드리고 소명하겠다. 그 결과를 봐주시는 게 좋을 것 같다”고 말했다.
SK는 지난 8일 안양 정관장과의 정규리그 최종전에서 2점 차로 져 최종 4위가 됐다. 그런데 고의 패배 논란이 일었다. SK가 이 경기를 이기면 최종 3위로 6위 부산 KCC를 6강 PO에서 만나게 되는 상황이었다. 하지만 4위로 정규리그를 마치면서 6강 상대는 5위 고양 소노로 결정됐다.
SK와 정관장은 동시에 KBL 재정위원회에 회부됐다. KBL 관계자는 “SK-정관장 경기를 모니터링한 결과 불성실한 경기를 했다고 판단되는 부분이 있어 재정위를 개최해 각 구단의 의견을 포함해 심의하기로 했다”고 전했다.
한편 SK와 6강 PO에서 맞붙는 소노는 이를 갈고 있다. 손창환 소노 감독은 “‘선택당했다’라는 생각도 잠시 해봤지만 크게 지배적이지는 않았다. 우리가 선택을 할 순 없는 상황이었다”며 “최대한 열심히 해서 ‘만만치 않다’ ‘소노를 괜히 잘못 건드렸다’ ‘벌집을 건드렸다’는 얘기를 듣도록 하겠다”고 말했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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