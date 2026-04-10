아마존, 자체 AI 반도체 외부 판매 검토… “수요 매우 높다”
아마존이 자체 개발한 인공지능(AI) 반도체를 외부 기업에 판매하는 방안을 검토하고 있다.
앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 9일(현지시간) 연례 주주서한에서 “당사 칩에 대한 수요가 매우 높아 향후 제 3자에게 대량으로 판매할 가능성이 충분하다”며 “만약 올해 생산된 칩을 외부에 판매한다면 연간 매출액은 약 500억 달러(7조4000억원)에 달할 것”이라고 밝혔다.
아마존은 그동안 자체 AI칩인 트레이니엄, 그래비톤, 인퍼런시아 등을 자사 데이터센터에만 사용해왔다. 내부 검증이 끝난 칩들을 외부 시장에 판매하겠다는 의지를 표명한 셈이다.
재시 CEO는 “엔비디아 칩을 선택하는 고객은 늘 있겠지만, 동시에 더 나은 가격 대비 성능을 원하는 요구도 많다”며 “트레이니엄3 물량 대부분이 예약됐고, 트레이니엄2는 거의 매진됐다”고 밝혔다.
재시 CEO는 2000억 달러(약 295조원) 규모의 AI 인프라 투자에 대해서도 ‘평생 단 한 번의 기회’라고 설명했다. 그는 “우리는 이 사업을 운영하는 데 있어 보수적인 자세를 취하지 않을 것”이라며 “의미 있는 리더가 되기 위해 투자할 것이며, 그 결과 우리의 미래 사업, 영업 이익 및 잉여 현금 흐름은 훨씬 더 커질 것”이라고 설명했다.
이어 “직감에 의존해 투자하는 것이 아니다”라며 “올해 지출 예정인 자본 지출 상당 부분에 해당하는 고객 투자를 확보했고, 2027~2028년에 그 대부분이 수익으로 전환될 것으로 예상한다”고 덧붙였다.
이날 아마존은 미시시피주 데이터센터에 120억 달러를 추가 투자하는 계획도 발표했다. 해당 데이터센터에 대한 총투자액은 250억 달러(약 37조원)로, 이 과정에서 일자리 2000개가 창출될 예정이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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