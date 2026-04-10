킨텍스, 임직원 합동 환경정화…ESG 경영 실천 강화
킨텍스·킨텍스플러스 ‘원팀’ 협력
킨텍스가 행사 성수기를 앞두고 임직원 합동 환경정화 활동을 통해 안전한 관람 환경 조성과 ESG 경영 실천에 나섰다.
킨텍스는 지난 9일 ESG 경영의 일환으로 자회사인 킨텍스플러스와 함께 지역사회 환경정화 활동 ‘KINTEX GREEN TOGETHER’를 진행했다.
이번 활동은 대규모 전시회와 문화 행사가 본격 확대되는 시기를 앞두고 방문객 안전과 쾌적한 환경 조성을 위해 추진됐다.
양 기관 임직원 약 100명이 참여해 제1·2전시장 일대 공원과 화단, 주요 보행로 등 방문객 유입이 많은 구역을 중심으로 환경 정비를 실시했다. 특히 동절기 동안 방치된 폐기물과 사각지대 위험 요소를 집중적으로 제거하며 보행 안전 확보에 주력했다.
이번 활동은 단순한 환경 미화 차원을 넘어 성수기 대규모 인파 유입에 대비한 사전 안전 관리 성격이 강조됐다. 임직원들은 전시장 주변의 잠재적 위험 요인을 점검하고 제거함으로써 ‘가장 안전한 관람 환경’ 조성을 목표로 현장 정비를 진행했다.
또한 본사와 자회사가 원팀으로 참여해 조직 간 협력 체계를 강화하고 공동의 책임 경영 의지를 확인한 점도 의미를 더했다. 참여 직원들은 현장 점검과 정비 과정을 통해 협력의 가치를 재확인하고 공공시설 운영기관으로서의 사회적 책임을 되새겼다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “이번 활동은 환경정화뿐 아니라 관람객 안전과 조직 간 협력을 강화하는 ESG 실천 사례”라며 “이 같은 노력을 조직 문화로 정착시켜 지역사회와 지속가능한 가치를 공유하는 킨텍스형 ESG 모델을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 킨텍스는 중증장애인 일자리 창출을 위한 카페 지원, 취약계층 대상 나눔 활동, 임직원 청렴서약, 친환경 자원순환 프로그램 등 다양한 사회공헌과 ESG 사업을 지속적으로 추진하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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