하정우 AI수석 “대통령이 ‘일해라’ 지침… 당분간은 청와대에”

하정우 대통령실 인공지능(AI)미래기획수석이 2025년 9월 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석이 6·3 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마 여부에 대해 “대통령님이 딱 지침을 주시지 않았나. ‘일해라’”라고 답했다.