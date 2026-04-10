BTS 공연에 보랏빛 물든 고양시 ‘고양콘트립’ 효과
관광·공연 결합 ‘고양콘트립’ 본격화
고양관광정보센터 방문객 184% 급증
‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’ 공연을 계기로 경기 고양시가 ‘고양콘트립’을 앞세워 전 세계 팬을 맞으며 관광객 급증과 지역 상권 활성화를 동시에 이끌고 있다.
고양시는 K-팝 공연과 지역 관광을 결합한 체류형 관광 브랜드 ‘고양콘트립(Goyang Con-trip)’을 운영하며 글로벌 관광객 유치에 나섰다고 10일 밝혔다.
이번 BTS 월드투어 고양 공연을 계기로 시 전역은 보라색 테마로 꾸며지며 축제 분위기를 띠고 있다.
시는 고양관광정보센터를 새롭게 단장하고 BTS 멤버 7인의 핸드프린팅과 친필 사인을 전시하는 특별전을 마련했다.
외부에는 RM 벽화와 보라색 바람개비 설치물을 조성해 팬들의 방문을 유도하고 있으며, 한국 전통문화를 체험할 수 있도록 한옥 휴게 공간 ‘고양재’에 갓과 청사초롱 등 전통 소품을 배치해 포토존으로 활용하고 있다.
또 관광정보센터 일대에는 ‘고양콘트립’ QR코드를 배치해 외국인 관광객이 스마트폰으로 관광 정보와 혜택을 쉽게 확인할 수 있도록 지원하고 있다. 이 QR 안내 서비스 조회 수는 7일부터 9일 오전까지 총 455건을 기록했다.
이 같은 콘텐츠에 힘입어 고양시에는 말레이시아, 프랑스, 러시아, 홍콩 등 다양한 국적의 관광객이 몰리고 있다.
특히 BTS 리더 RM의 고향인 일산을 찾은 팬들이 관광정보센터 외벽의 벽화와 인근 육교 아래 ‘Ma City’ 가사 공간을 중심으로 인증사진을 남기며 방문이 이어지고 있다.
관광객 증가 효과도 뚜렷하다. 특별전 개막 직후인 지난 7~8일 이틀간 고양관광정보센터 방문객은 567명으로, 전년 동기 일평균 대비 약 184% 증가했다.
외국인 방문객 비중도 확대됐으며, 여성 방문객이 70%를 차지했다. 언어권별로는 영어권이 60%로 가장 많았고 일본어(20%), 중국어(5%) 순으로 나타났다. 기존 동남아 중심에서 남미권 방문객까지 확대되는 변화도 확인됐다.
지역별 관광 수요도 차별화됐다. 라페스타 일대에서는 헤어·네일 등 ‘G-뷰티’ 관련 상가 조회가 많았고, ‘G-푸드’ 분야에서는 감성 맛집 거리인 밤리단길에 대한 관심이 집중됐다.
고양시 관계자는 “BTS 공연을 계기로 고양시가 글로벌 팬들에게 의미 있는 관광지로 자리 잡고 있다”며 “문화와 관광, 지역 상생이 결합된 K-관광 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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