BTS 공연에 보랏빛 물든 고양시 ‘고양콘트립’ 효과

관광·공연 결합 ‘고양콘트립’ 본격화

고양관광정보센터 방문객 184% 급증

고양관광정보센터 외부에 조성된 RM 벽화와 보라색 바람개비. 고양시 제공

공연을 계기로 경기 고양시가 ‘고양콘트립’을 앞세워 전 세계 팬을 맞으며 관광객 급증과 지역 상권 활성화를 동시에 이끌고 있다.

‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’ 공연을 찾은 관객들이 지난 9일 고양종합운동장으로 입장하고 있다. 고양시 제공

관광객들이 고양관광정보센터에서 진행하는 BTS 핸드프린팅 특별전을 관람하고 있다. 고양시 제공