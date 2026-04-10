정부 “1분기 동남아 스캠 신고 9건… 작년보다 92%↓”
올해 들어 정부에 접수된 캄보디아 지역의 초국가범죄 피해 신고가 지난해보다 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.
외교부는 10일 경찰청과 캄보디아·베트남·라오스·미얀마·태국 등 동남아 11개국 공관이 참석한 가운데 초국가범죄 관련 합동 상황점검회의를 개최했다.
윤주석 영사안전국장은 “현지 공관에서 접수한 캄보디아 내 스캠 범죄 관련 감금 등 피해 신고가 지난달 한 건도 없었다”며 “올해 1분기 9건만 접수돼 지난해 같은 기간 108건 대비 약 92% 줄어드는 등 감소세가 뚜렷하다”고 전했다.
스캠은 상대를 꾀어 돈이나 개인정보를 가로채는 사기 행위를 통칭한다.
주캄보디아대사관은 최근 현지에서 시행된 ‘온라인 스캠 방지법’을 언급하며 캄보디아 정부가 강력 대응하고 있다는 취지로 설명했다. 캄보디아 의회가 제정해 국왕 서명을 거친 해당 법률은 온라인 스캠 범죄자에게 2~5년의 징역형과 최대 12만5000달러(약 1억8500만원)의 벌금을 매긴다.
범죄가 집단으로 이뤄졌거나 피해자가 많을 경우 징역 10년, 벌금 25만 달러(약 3억7000만원)까지 늘어날 수 있다. 인신매매와 고문 등에 연루된 ‘범죄단지’의 주동자에게는 징역 20년, 벌금 50만 달러(약 7억4100만원)까지 선고 가능하다.
정부는 캄보디아 내 단속 강화에 따라 범죄 조직이 주변 국가로 이동하는 풍선 효과가 발생할 수 있다며 인근 국가 공관에도 면밀한 상황 주시 및 관리, 예방을 주문했다.
외교부는 “경찰청 등 관계기관과 긴밀한 협력을 바탕으로 초국가범죄 예방·대응 노력을 지속적으로 기울이며 국민의 안전을 확보하기 위해 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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