김포도시공사 등 6개 기관, 인권경영 협력 강화 나서
경기 김포도시공사를 비롯한 서부권 6개 공공기관이 인권경영 협의체를 구성하고 공동 협력에 나섰다.
김포도시공사는 최근 강서구·마포구·양천구·영등포구 시설관리공단과 경기환경에너지진흥원 등과 함께 ‘서부권 6대 공공기관 인권경영협의체’ 구축을 위한 공동 협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 공공기관의 사회적 책임이 강조되는 흐름 속에서 기관 간 협력 체계를 강화하고, 인권 중심 경영 역량을 체계적으로 고도화하기 위해 추진됐다.
협약에 참여한 6개 기관은 앞으로 인권경영 관련 정보 공유를 비롯해 인권영향평가 결과 및 우수사례 교류, 주요 현안에 대한 공동 대응, 협의체 운영을 위한 협력 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 계획이다.
특히 도시개발, 시설관리, 환경·에너지 등 서로 다른 사업 영역을 가진 기관들이 참여함에 따라 다양한 관점에서 인권침해를 예방하고 인권 존중 문화를 확산하는 데 시너지 효과가 기대된다.
행사를 주관한 김포도시공사 인권경영책임관은 “이번 협의체 출범은 서부권 공공기관들이 인권이라는 보편적 가치를 중심으로 하나의 협력 체계를 구축하는 출발점”이라며 “실질적인 정보 교류와 협력을 통해 지역사회가 체감할 수 있는 인권 가치를 만들어가겠다”고 밝혔다.
협의체는 향후 정기 간담회와 사례 발표회를 통해 각 기관의 인권경영 우수 사례를 공유하고, 공공기관의 사회적 책임 실현과 지역사회 인권 가치 확산에 지속적으로 나설 방침이다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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