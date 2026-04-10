“국내 우유 시장, 가격보다 ‘신선도·품질’ 우선”
무관세 시대에도 국내 우유 시장에서 소비자 선택 기준은 가격보다 신선도와 품질에 집중되고 있다.
우유자조금관리위원회의 소비 인식조사에 따르면 응답자의 60%가 우유 구매 시 ‘신선도’를 최우선으로 꼽았고, 가격을 1순위로 선택한 비율은 13.8%에 그쳤다.
신선도를 판단하는 기준으로는 짧은 유통기한이 주요 요소로 지목됐으며, 국내 신선우유가 착유 후 2~3일 내 유통된다는 점을 인지한 소비자도 60% 수준으로 나타났다.
반면 수입 멸균우유의 경우 국내 유통까지 3개월 이상 소요된다는 사실을 모른다는 응답이 68%에 달해 제품 특성과 유통 과정에 대한 정보 전달이 충분하지 않은 것으로 분석됐다. 이는 식품 소비에서 가격 외에도 품질과 정보 인식이 중요한 변수로 작용함을 보여준다.
실제 시장에서도 국산 우유의 경쟁력은 유지되고 있다. 2025년 우유·유제품 소비행태 조사 결과, 응답자의 87.3%가 국산 원료 사용 제품이 수입산보다 우수하다고 인식했으며, 선호 이유로는 신선도(64.2%)와 품질·안전성(59.0%)이 주요하게 꼽혔다.
수입 멸균우유를 경험한 소비자 가운데 42.3%는 맛과 풍미가 국산 대비 떨어진다고 평가했고, 향후 구매 의사가 없다는 응답도 70%를 넘었다.
무관세 시행 이후 약 100일이 지난 현재 시장 반응은 제한적이다. 유통 현장에서는 소비자 인식 변화가 크지 않고, 매장 내 수입 우유 비중이나 가격 변화 역시 체감 수준이 낮다는 평가가 나온다.
이는 수입 유제품 가격이 관세 외에도 물류비, 환율, 유통 구조 등의 영향을 동시에 받기 때문으로 분석된다.
우유 시장 경쟁은 단순한 가격 중심 구조를 넘어서는 양상을 보이고 있다. 수입 유제품이 가격과 보관 편의성을 내세우는 반면, 국산 우유는 신선도와 품질, 안전성을 중심으로 차별성을 유지하고 있다.
우유자조금관리위원회 관계자는 “무관세가 시장 환경을 변화시키고 있음에도 소비자의 선택 기준은 여전히 복합적”이라며 “우유와 같은 신선식품은 가격뿐 아니라 품질과 신뢰가 함께 작용하는 영역으로, 향후 시장 경쟁 역시 이러한 요소를 중심으로 전개될 것으로 보인다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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