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‘13가지 의혹’ 김병기, 허리 복대 차고 7차 경찰 조사 출석

입력:2026-04-10 14:34
수정:2026-04-10 14:40
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김병기 무소속 의원이 10일 서울경찰청 공공범죄수사대에 7차 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰이 공천헌금 수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원을 10일 소환했다. 이번이 일곱번째 소환 조사다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 2시부터 김 의원을 뇌물수수 등 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 지난 8일 6차 조사 이후 이틀 만이다.

김 의원은 ‘지금도 구속영장이 신청되지 않을 거라고 생각하는지’ 등을 묻는 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔다. 앞서 그는 6차 조사 출석 전 ‘구속영장이 신청되면 국회의원 불체포 특권을 포기하겠느냐’는 질문에 “영장이 신청될 리 있겠느냐”고 반문한 바 있다.

최근 김 의원은 허리디스크 등을 이유로 4~6시간가량 조사 후 귀가를 반복하고 있다. 그는 이날도 허리에 복대를 찬 채 출석했다.

늑장 수사 비판이 일면서 경찰은 김 의원에 대한 조사를 마무리하고 조만간 갖가지 의혹에 대한 송치 여부를 판단할 방침이다. 이 같이 피의자를 불구속 상태로 7차례에 걸쳐 소환 조사하는 건 이례적이라는 평가가 나온다.

조민아 기자 minajo@kmib.co.kr

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