“무서울 게 없다” 소노의 봄 이끈 이정현, PO 돌풍 약속
올 시즌 프로농구 KBL 정규리그 최우수선수(MVP)에 등극한 고양 소노 이정현이 플레이오프(PO)에서도 선전을 이어가겠다고 다짐했다. 이정현은 “어렵게 PO에 진출한 만큼 무서울 게 없다는 생각이 든다”며 “새로운 바람으로 돌풍을 일으켜보겠다. 반드시 4강에 올라가도록 선수들과 열심히 뛰어보겠다”고 말했다.
10일 서울 강남구 KBL센터에서 열린 2025-2026 KBL PO 미디어데이. 이정현은 참석 선수 중 유일하게 정장을 입고 나타났다. 소속팀 유니폼을 평상복 위에 덧입는 드레스 코드를 제대로 알지 못 했단다. 소노는 올 시즌 정규리그 5위로 창단 첫 PO 진출을 이뤄냈다. 하위권에 머물다 시즌 막판 10연승으로 흐름을 탄 게 주효했다.
이정현은 “PO 미디어데이 참석이 처음이라 정장을 입고 왔다. 대신 소노의 상징인 하늘색 셔츠를 입고 왔다”고 말했다. 소노의 6강 PO 상대는 정규리그 4위 서울 SK다. SK 에디 다니엘은 “다 찢어버리겠다”고 일종의 선전포고를 날렸다. 이에 이정현은 “정규리그와 PO는 다른 무대라는 걸 잘 알고 있다”며 “다니엘이 정규리그 때처럼 찢고 다니지 못하도록 하겠다”고 맞불을 놨다.
부임 첫 시즌에 봄 농구 출전을 이뤄낸 손창환 소노 감독의 의지도 남달랐다. 손 감독은 “도전자의 입장으로 준비해 PO에서 우리의 한계를 확인하겠다. 밑에서 위를 위협할 수 있는 그런 PO를 하고 싶다”고 강조했다. PO 키 플레이어로는 이정현을 꼽았다. 그는 “우리는 시스템으로 움직이는 농구를 한다. 특별하게 한 선수가 튀는 경우가 없다”면서도 “그래도 이왕이면 정규리그 MVP인 이정현이 PO에서도 MVP가 됐으면 한다”고 전했다.
SK는 지난 시즌 정규리그 1위를 차지하고도 챔프전 최종 7차전 혈투 끝에 창원 LG에 우승컵을 내줬다. 전희철 SK 감독은 “지난 시즌 너무 아쉬웠다. 올 시즌엔 6강부터 PO를 시작하지만 더 좋은 성적을 내기 위해 잘 준비하겠다”고 말했다. 다만 포워드 안영준을 비롯한 팀 주축 선수들의 부상이 걱정이다. 전 감독은 “선수들은 뛰고자 하는 의지가 강하지만 모두 수용하긴 어렵다. 몸 상태를 잘 체크해서 경기 투입 여부를 판단하겠다”고 밝혔다.
정규리그 우승을 지휘한 조상현 LG 감독은 ‘통합우승’을 목표로 내걸었다. 조 감독은 “한 선수에 의존하기보다는 조직력으로 움직이는 농구를 선호한다. 그래도 팀 중심인 아셈 마레이가 공수에서 활약한다면 2001년생 트리오들이 조금 더 힘을 낼 거라 생각한다”고 말했다.
그는 지난 시즌 PO에서 팀이 이긴 날 입은 옷을 손수 세탁한 뒤 다음 경기에서 그대로 입는 징크스를 만들었다. 조 감독은 “지난 시즌 PO와 챔프전을 준비하면서 간절함이 징크스를 만들었다. 이번에도 게임 방향에 따라서 이길 수만 있다면 저만의 징크스를 만들어서라도 도전해보겠다”고 말했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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