미·중 정상회담 앞 北·中 밀착… 평양 회동서 ‘전략 소통 강화’
의전 격상 속 관계 복원 신호 뚜렷
소통 강화로 북·중 공조 재정비 수순
“향후 북·미 회담 가능성까지 염두”
북·중 외교 사령탑이 평양에서 회동을 하고 양국 간 전략적 의사소통을 강화하기로 했다. 북한이 미·중 정상회담을 앞두고 중국과 밀착하며 향후 대미 협상 국면에서의 역할과 영향력을 사전 조율한 것으로 보인다. 북·중 관계 복원을 넘어 양국 간 전략 공조를 재정비하려는 신호로도 해석된다.
북한 노동신문은 왕 부장과 최 외무상이 9일 평양 금수산영빈관에서 회담했다고 10일 보도했다. 신문은 “조약체결 65돌이 되는 올해 다방면적인 교류와 협조를 더욱 심화시키며 두 나라 대외정책기관들 사이의 전략적 의사소통과 지지협력을 강화하기로 합의했다”고 밝혔다.
최 외무상은 “사회주의라는 공동의 이념을 근본 초석으로 하는 조중친선을 두 나라 인민의 염원과 이익에 맞게 더욱 강화해 나가려는 정부의 입장을 표명했다”고 말했다. 왕 부장은 “(양국관계 발전에) 이정표적인 의의를 가지는 근본 지침을 제시했다”고 화답했다. 그러면서 “국제 정세가 어떻게 변하든 중조친선을 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시켜 나가려는 것은 중국당과 정부의 확고부동한 입장”이라고 설명했다.
왕 부장의 방북은 2019년 9월 이후 6년 7개월 만이다. 그의 방문은 북한의 초청 형식으로 성사됐다. 단순한 외교 교류를 넘어 북한이 주도적으로 중국에 전달할 메시지가 존재한다는 뜻이다. 왕 부장과 김정은 북한 국무위원장의 회동 가능성도 제기됐지만 실제 접촉이 이뤄졌다는 보도는 나오지 않았다.
신문은 ‘조중우호협력조약 65주년을 앞둔 상황’을 강조했다. 북한은 이를 계기로 북·중 간 전통적 동맹의 상징성을 부각하는 동시에 실질적 협력 수준을 한층 강화하자는 메시지를 전달한 것으로 보인다. 중국과의 관계가 여전히 외교·안보 전략의 핵심축임을 분명히 하려는 의도로 풀이된다.
장윤정 통일부 부대변인은 이날 브리핑에서 “왕 부장이 2019년 9월 단독으로 방북했을 때는 외무성의 일원이 공항에 영접을 나갔고, 2018년 5월에 방북 시에는 리길성 외무성 부상(차관급)이 공항 영접을 한 것으로 안다”며 “통일부는 관련 동향들을 예의주시하고 있다”고 밝혔다. 왕 부장 방북의 의전 수준이 이전보다 격상됐다는 의미로, 북·중 관계의 최근 복원 흐름과 그 정치적 의미를 정부가 주시하고 있다는 것이다.
한반도 전문가들 사이에서는 왕 부장 초청이 대미 협상과 관련한 북한의 사전 메시지 전달을 위한 것이라는 분석이 나왔다. 미·중 정상회담에서 북한이 배제된 채 한반도 논의가 진행되는 것을 차단하는 동시에 향후 북·미 정상회담 가능성까지 염두에 둔 사전 대응인 셈이다.
양무진 북한대학원대 석좌교수는 “중국은 대미 관계와 관련한 북한의 의중 파악에 주력했을 것”이라며 “미국도 실무적으로는 북한의 의사를 타진할 필요성이 있는 만큼 왕 부장의 방북 결과를 참고할 가능성이 있다”고 설명했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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