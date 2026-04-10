엘앤에프, 日 미쓰비시케미컬 JV 설립 중단… “대외 정책·업황 변동”
이차전지 소재기업 엘앤에프가 일본 미쓰비시케미컬과 추진하던 전기차용 음극재 합작사 설립 검토를 중단했다.
엘앤에프는 “미쓰비시케미컬과 합작사를 포함한 장기적이고 포괄적인 음극재 사업 진출에 대해 검토를 진행했으나, 대외 정책 및 업황 변동에 따라 음극재 사업 진출 검토를 중단했다”고 10일 공시했다.
엘앤에프는 2023년 5월 미쓰비시케미컬과 ‘전기차용 음극재 공급망 강화를 위한 차세대 음극재 사업 업무협약(MOU)’을 체결했다. 미쓰비시케미컬의 차세대 음극재 기술을 활용해 북미 시장 음극재 공급망을 강화하고, 국산화율을 끌어올린다는 계획이었다. 하지만 2024년 6월 음극재 사업 관련 합작사 설립이 무산된 것으로 알려지면서, 음극재 사업 진출 검토를 중단할 것이란 전망이 제기된 바 있다.
업계에선 2024년 미국당국이 음극재에 대한 인플레이션감축법(IRA) 적용 시점을 기존 2025년에서 2027년으로 유예된 점이 영향을 미쳤다고 본다. 또 지난해 9월 IRA 세액공제 조기 종료 후 미국 완성차 업체들의 전기차 판매가 감소하는 등 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 이어진 점도 검토 중단의 배경이 된 것으로 풀이된다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사