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국민의힘 이성권 “전재수 불송치는 짜고 치는 고스톱, 李 추악한 속내 드러났다”

입력:2026-04-10 13:57
수정:2026-04-10 14:03
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부산 사하구 갑을 지역구로 둔 이성권 국민의힘 의원이 더불어민주당 부산시장 후보로 최종 확정된 전재수 의원의 불송치 결정에 대해 “예견된 짜고 치는 고스톱이었다”고 비판했다.

정교유착 비리 합동수사본부(합수본)는 10일 전 의원의 통일교 뇌물 수수 의혹을 수사한 결과 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸다고 밝혔다. 합수본은 이날 수사 결과를 발표하며 “지난 3일 검찰이 기록을 반환해 수사를 종결했다”고 밝혔다.

합수본 결정이 공개되자 이 의원은 자신의 소셜미디어에 글을 올려 “이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표가 손잡고 극본과 연출을 맡아 만든 잘 짜인 각본이었다”며 “전 의원은 그저 극적 효과를 위해 춤춘 꼭두각시 인형에 불과했다”고 날을 세웠다.

이어 “대통령 한 마디에 본인이 대표 발의한 법안을 '셀프 폐기'하는 전 의원이 자유의지로 할 수 있는 일은 하나도 없다”며 “이번 결정으로 이재명 정권의 사법개혁이 지닌 추악한 속내가 여실히 드러났다”고 꼬집었다.

이 의원은 또 “말 안 듣는 검찰을 무력화하고 경찰을 충실한 하수인으로 만들려는 것이 이재명 정권의 본심”이라며 “전 의원이 지은 죄는 절대 가볍지 않다. 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다”고 강조했다.

이 의원은 국민의힘 재선 의원으로, 국회 정보위원회와 행정안전위원회에서 활동하고 있다. 과거 부산시 정무특별보좌관 및 경제부시장을 지낸 바 있으며, 최근 민주당 인사들의 사법 리스크를 집중적으로 비판해왔다.

최수진 기자 orca@kmib.co.kr

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