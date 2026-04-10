시진핑, 정리원 대만국민당 주석 접견…10년만의 국공회담

로이터연합뉴스

중국공산당과 대만 국민당의 영수 회담인 이른바 ‘국공 회담’은 2016년 훙슈주 당시 국민당 주석 이후 10년 만이다.

특히 이번 회담은 중국이 향후 미국과의 정상회담을 앞두고 대만 문제를 협상 의제로 관리하려는 포석이라는 관측도 제기된다. 시 주석이 양안 교류 가능성을 부각하는 동시에 ‘대만 독립 반대’ 메시지를 분명히 하며 ‘친미·반중’ 성향의 집권 민주진보당(민진당)을 압박할 수 있다는 해석이다.

지난해 10월 국민당 주석에 당선된 정 주석은 민진당 라이칭더 총통과 각을 세우면서 적극적으로 방중 의사를 피력해왔다.

정 주석은 라이 총통의 ‘독립’ 노선이 대만해협 전쟁 위험을 높인다며 중국과의 관계 회복을 주장했다.