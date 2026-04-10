시진핑, 정리원 대만국민당 주석 접견…10년만의 국공회담
시진핑 중국 국가주석(중국공산당 총서기)이 10일 베이징에서 정리원 대만 중국국민당 주석을 만나 ‘하나의 중국’ 원칙과 대만 독립 반대 입장을 재확인했다고 중국중앙TV(CCTV), 로이터통신 등이 보도했다. 중국공산당과 대만 국민당의 영수 회담인 이른바 ‘국공 회담’은 2016년 훙슈주 당시 국민당 주석 이후 10년 만이다.
시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 정 주석과 만나 “대만 해협 양안의 주민들은 모두 중국인이며, 양안 관계의 미래는 중국 인민의 손에 달려 있다”고 말한 것으로 전해졌다.
정 주석은 시 주석 초청으로 지난 7일 5박 6일의 중국 방문 일정을 시작해 난징 중산릉 참배와 상하이 양산항 방문 등 일정을 소화했다. 그는 현지에서 대만 기업인들을 만나 “오랜 기간 대륙 시장을 개척한 대만 기업인들은 국민당이 가장 중시하는 대상이고, 지난 몇 년간 여러분이 겪은 억울함을 잘 알고 있다. 국민당이 2028년 재집권하면 이러한 억울함을 모두 해소하고 새로운 시대를 열겠다”고 강조했다.
대만 매체들은 이번 회담에서 ‘양안 평화’와 ‘양안 인민 복지 증진’ 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 전망했다.
특히 이번 회담은 중국이 향후 미국과의 정상회담을 앞두고 대만 문제를 협상 의제로 관리하려는 포석이라는 관측도 제기된다. 시 주석이 양안 교류 가능성을 부각하는 동시에 ‘대만 독립 반대’ 메시지를 분명히 하며 ‘친미·반중’ 성향의 집권 민주진보당(민진당)을 압박할 수 있다는 해석이다.
지난해 10월 국민당 주석에 당선된 정 주석은 민진당 라이칭더 총통과 각을 세우면서 적극적으로 방중 의사를 피력해왔다. 정 주석은 라이 총통의 ‘독립’ 노선이 대만해협 전쟁 위험을 높인다며 중국과의 관계 회복을 주장했다.
대만 안팎에선 정 주석이 공개적으로 “‘나는 중국인’이라 말할 수 있어야 한다”는 발언을 여러 차례 하는 등 친중 성향을 보여왔다는 점, 최근 국민당이 민진당 주도의 특별국방예산조례(미국 무기 구매 계획 포함)를 막아서고 있다는 점 등을 들어 이번 방중을 중국 쪽으로 한층 명확하게 다가서는 행보로 해석하는 평가도 나온다.
민진당과 라이 총통은 정 주석의 방중을 대만 안보 문제와 연관 짓고 공세를 가하는 한편, 미국과의 연대를 과시하며 ‘친미 대 친중’ 대결 구도를 만드는 데 주력하고 있다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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