현역 사령탑 최다 PO 유도훈 “우승 감독 만들겠다는 선수들 믿는다”
유도훈 안양 정관장 감독은 올 시즌 프로농구 KBL 플레이오프(PO)에 출전하는 사령탑 중 가장 봄 농구 경험이 많은 지도자다. PO 통산 66경기에서 29승 37패를 거뒀다. 산전수전을 다 겪고도 갖지 못한 ‘우승 감독’ 타이틀을 이번에 반드시 차지하겠다는 의지가 강하다.
유 감독은 “올 시즌 시작하기 전부터 선수들이 저를 우승 못한 감독이라고 알고 있었다. 선수들이 우승을 시켜주겠다고 약속했다”며 “정규시즌 우승을 못해 아쉽지만, 선수들을 믿고 뒤에서 정확히 서포트하겠다. 팬들과 챔피언결정전 우승의 즐거움을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
정규리그 2위로 마친 정관장은 4강 PO에 직행했다. 3위 원주 DB와 6위 부산 KCC의 6강 PO 승자와 챔프전행 티켓을 두고 4강에서 맞붙는다.
유 감독은 10일 서울 강남구 KBL센터에서 열린 2025-2026 KBL PO 미디어데이에서 “우리는 가드 라인에 장점이 있는 팀이다. PO 경험이 많은 전성현과 김종규도 있다”며 “제가 얼마만큼 믿음을 갖고 전략과 전술을 잘 짜느냐에 따라 결과가 갈릴 것 같다. 잘 연구해서 준비하겠다”는 각오를 밝혔다. 그는 특정 선수의 활약보다는 가용 가능한 자원을 적재적소에 잘 활용하는 게 PO 승리의 관건이 될 거라 내다봤다.
정관장은 PO를 앞두고 팀 레전드 출신인 양희종 코치가 합류했다. 유 감독은 “양 코치가 팀 입단 후 은퇴하기까지 여러 번의 우승과 플레이오프를 경험해 선수들을 잘 알고 있다”며 “정규리그에서 각 팀이 6번씩 붙어 개인적인 장·단점이나 성향을 다 알고 플레이를 한다”고 말했다. 이어 “색다른 작전이 나와서 이기고 지는 것보다 단순한 면에서 승패가 갈릴 것”이라며 “양 코치가 자신의 경험을 바탕으로 선수 개개인의 멘탈을 챙기고 순간적인 원포인트 지도를 잘 하리라 믿는다”고 덧붙였다.
정관장 주장 박지훈은 “많은 분들의 예상과 다르게 올 시즌 반드시 감독님과 함께 챔프전 우승 반지를 끼는 상황을 만들고 보여드리겠다. 선수들도 감독님과 함께 우승을 이뤄내겠다는 강한 마음을 갖고 있을 거라 믿고 있다”고 말했다.
KCC와 DB는 2년 전 4강 PO에 이어 리턴 매치를 벌인다. 당시 정규리그 5위였던 KCC가 DB를 3승 1패로 꺾고 챔프전에 올라 우승까지 거머쥐었다. 김주성 DB 감독은 “팀 창단 20주년을 맞아 초록빛 우승을 완성하겠다”며 “2년 전 패배를 설욕하고픈 마음이 크다. 이번에는 더 높은 곳으로 갈 수 있는 집중력이 생기리라 기대한다”고 말했다.
이상민 KCC 감독은 “6위가 챔프전 우승하는 것도 0%의 확률”이라며 “6강부터 시작해 끝까지 올라가 0%의 신화에 도전하겠다”고 힘줘 말했다. 역대 KBL PO에서 6위가 챔프전 정상에 선 적은 없다. 2년 전 KCC가 정규리그 5위 최초의 우승을 일궈냈다. KCC는 올 시즌도 유독 부상자가 많았으나 정규리그 막판 허훈 허웅 송교창 최준용 등 슈퍼스타들이 일제히 복귀하면서 막강 라인업을 꾸린 채 PO에 임한다.
4강 PO에서 기다리는 입장인 유 감독은 “어떤 팀이 올라와도 상관없다. 다만 5차전까지 혈전을 치르고 4강에서 만나면 좋겠다”고 말했다. 이에 김 감독과 이 감독은 3전 전승으로 6강 PO를 끝내겠다고 다짐했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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