“기증각막으로 다시 보게 된 사람입니다” 고백에 166명 서약

사순절·부활절, 전국 22개 교회서 생명나눔예배

성도 1254명 장기기증 희망등록 참여



지난달 29일 서울 종로구 서대문교회에서 한 성도가 생명나눔예배 이후 장기기증 희망등록 서약서를 제출하고 있다. 사랑의장기기증운동본부 제공

지난 5일 서울 마포구 서현교회에서 이상화 담임목사(왼쪽)가 박영수 사랑의장기기증운동본부 목사로부터 생명나눔예배 기념패를 전달받고 있다. 사랑의장기기증운동본부 제공

지난달 29일 서울 종로구 서대문교회에서 종려주일을 맞아 생명나눔예배를 드리고 찍은 기념 사진. 사랑의장기기증운동본부 제공

장봉생 목사는 설교 도중 자신의 장기기증 희망등록증을 공개하며 “인생의 마지막 순간 누군가에게 도움이 될 수 있다는 사실이 큰 의미”라며 “한 알의 밀알이 되어 많은 생명을 살리는 삶을 살자”고 말했다. 이어 “성도들이 예수님의 길을 따라가며 마지막 순간에도 생명의 열매를 맺기를 바란다”고 덧붙였다.