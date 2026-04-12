“기증각막으로 다시 보게 된 사람입니다” 고백에 166명 서약
사순절·부활절, 전국 22개 교회서 생명나눔예배
성도 1254명 장기기증 희망등록 참여
“저 역시 각막 기증을 받아 다시 보게 된 사람입니다.”
부활주일이었던 지난 5일 서울 마포구 서현교회 본당. 단에 선 이상화 목사는 설교 도중 잠시 말을 멈춘 뒤 자신의 이야기를 꺼냈다.
한때 실명에 가까웠던 시간을 지나 이식으로 시력을 회복한 그의 고백은 곧 부활의 의미를 삶으로 풀어낸 설교로 이어졌다. 이 목사는 ‘우리도 그와 함께 살리라’(고후 13:4)를 주제로 한 설교에서 “부활은 예수님께만 일어난 사건이 아니라 우리가 함께 참여하는 현재적 사건”이라며 “부활 신앙은 생명을 살리는 삶으로 이어져야 한다”고 강조했다. 설교 말미에는 헌혈과 장기기증 희망등록 참여를 권면했고, 이에 응답하듯 이날 예배에서만 166명의 성도가 장기기증 희망등록에 동참했다.
이 같은 개인적 사연과 신앙적 메시지는 교회 공동체의 실천으로 이어졌다. 서현교회는 설립 60주년을 맞아 부활주일 1~3부 예배를 생명나눔 예배로 드렸고, 고난주간 동안 전교인이 참여하는 60일 릴레이 금식기도를 진행하며 헌혈과 장기기증 참여를 독려해왔다. 성도들은 헌혈센터를 찾아 자발적으로 헌혈과 혈소판 기증에 참여하고 헌혈증을 기부하며 생명나눔을 실천했다. 이 목사는 “금식이 일회성 행사에 그치지 않고 생명의 위협을 받는 이웃을 향한 섬김과 나눔으로 이어지도록 강조해왔다”고 설명했다.
이처럼 사순절과 부활절을 계기로 한국교회 전반에 생명나눔 운동이 확산했다. (재)사랑의장기기증운동본부(이사장 유재수 장로)는 이 기간 전국 22개 교회에서 생명나눔 예배가 진행됐고, 총 1254명의 성도가 장기기증 희망등록에 참여했다고 밝혔다.
100명 이상 참여한 교회도 잇따랐다. 울산 중구 병영교회(서진교 목사)는 지난 달 29일 종려주일 예배를 통해 성도 115명이 동참했고, 서울 종로구 서대문교회(장봉생 목사)에서도 같은 날 383명이 참여했다. 서대문교회는 세 차례 캠페인을 통해 누적 997명의 등록자를 기록했다. 장봉생 목사는 설교 도중 자신의 장기기증 희망등록증을 공개하며 “인생의 마지막 순간 누군가에게 도움이 될 수 있다는 사실이 큰 의미”라며 “한 알의 밀알이 되어 많은 생명을 살리는 삶을 살자”고 말했다. 이어 “성도들이 예수님의 길을 따라가며 마지막 순간에도 생명의 열매를 맺기를 바란다”고 덧붙였다.
이 밖에도 산돌교회(김강식 목사), 광주예은교회(김남규 목사), 만리현교회(조준철 목사) 등 전국 각지 교회들이 생명나눔 예배에 참여하며 부활 신앙을 실천했다. 김동엽 사랑의장기기증운동본부 상임이사는 “교회와 성도들이 고난과 부활의 의미를 생명나눔으로 실천해 준 데 감사하다”며 “이 같은 나눔이 장기부전 환자들에게 새로운 삶의 기회가 될 것”이라고 말했다.
김수연 기자 pro1111@kmib.co.kr
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