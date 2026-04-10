현대차, 아이오닉 들고 中 전동화 공략 본격화
현대차가 전용 전기차 브랜드 ‘아이오닉’을 앞세워 중국 시장 공략에 본격 나섰다. 현지 맞춤형 기술과 디자인을 결합한 전동화 전략을 통해 반전을 노린다는 구상이다.
현대차는 10일 중국 베이징 현대 모터스튜디오에서 아이오닉 브랜드 출시 행사를 열고 콘셉트카 2종을 공개했다. 아이오닉은 2020년 처음 선보인 현대차의 전기차 전용 브랜드다.
이날 공개된 모델은 세단형 ‘비너스’와 스포츠유틸리티차(SUV) ‘어스’다. ‘비너스’는 태양계에서 가장 밝은 행성인 금성을 모티브로 한 콘셉트카로, 래디언트 골드 컬러를 적용하고 프레임 구조 루프와 투명 스포일러를 더해 미래지향적 이미지를 강조했다. ‘어스’는 지구의 생명력과 균형을 형상화한 SUV로, 친환경성과 실용성을 동시에 표현했다.
현대차는 이번 콘셉트카에 중국 시장을 겨냥한 새로운 디자인 언어 ‘디 오리진(The Origin)’을 적용했다. ‘기원’을 뜻하는 이름처럼 유행을 따르기보다 브랜드 고유의 디자인 정체성을 강화하겠다는 방향성을 담았다.
브랜드 운영 방식에도 변화를 줬다. 국내에서는 숫자를 활용한 모델명을 사용하지만, 중국에서는 행성을 모티브로 한 새로운 네이밍 체계를 도입했다.
기술 측면에서는 현지 기업과의 협업을 강화한다. 현대차는 중국 자율주행 기업 모멘타와 손잡고 중국 도로 환경에 최적화된 자율주행 기술을 개발할 계획이다. 아울러 충전 인프라와 장거리 이동 수요를 고려해 주행거리 연장형 전기차(EREV) 기술도 중국 시장에 처음 선보인다.
현대차는 오는 24일 개막하는 2026 베이징 국제 모터쇼를 기점으로 전동화 전략을 본격화할 방침이다. 이 자리에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 양산 모델의 디자인과 주요 상품 정보도 처음 공개할 예정이다.
리펑강 베이징현대 총경리는 “이번 콘셉트카는 중국 고객에 대한 고민과 방향성을 담은 결과물”이라며 “앞으로도 현지 소비자 니즈를 반영한 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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