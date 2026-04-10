‘디지털 중독’ 청소년 문제 40% 가까이 ‘뚝’…서울시 안심코드 사업 효과 확인

2026년 안심코드 심리정서 프로그램 안내지. 서울시 제공

서울시가 청소년 디지털 미디어 과몰입(중독) 문제 개선을 위해 ‘안심코드’ 사업을 시행한 결과 중독 문제 증상이 40% 가까이 감소하는 등 긍정적인 변화가 나타난 것으로 조사됐다.