‘디지털 중독’ 청소년 문제 40% 가까이 ‘뚝’…서울시 안심코드 사업 효과 확인
서울시가 청소년 디지털 미디어 과몰입(중독) 문제 개선을 위해 ‘안심코드’ 사업을 시행한 결과 중독 문제 증상이 40% 가까이 감소하는 등 긍정적인 변화가 나타난 것으로 조사됐다.
서울시는 10일 안심코드 사업 효과를 분석한 결과 스마트폰 사용조절 실패와 디지털 미디어 과몰입으로 인한 건강·가족관계·학업 문제 등 증상이 37.9% 감소했다고 밝혔다. 디지털 미디어 과몰입으로 인한 감정과 행동 조절 및 대인관계의 어려움 등 정서·관계적 취약 요인은 40.2% 줄어든 것으로 분석됐다.
2024년 3월 시작된 안심코드는 초등학교 5∼6학년과 학교 밖 청소년에게 디지털 미디어 과의존 예방 교육, 상담, 관계기관 연계를 제공하는 사업이다. 시립보라매인터넷중독예방상담센터를 비롯해 5개 인터넷중독예방상담센터가 함께 추진하고 있다.
지난해 사업에서는 학생 총 5856명을 대상으로 예방 교육을 운영했고, 청소년 80명과 보호자를 대상으로 총 1959차례 심리 정서 프로그램을 지원했다.
시에 따르면 예방 교육을 통해 스마트폰·인터넷 사용 문제 발생 시 적절한 대응 방법에 대한 이해도는 39.7% 향상됐다. 건강한 미디어 사용 습관 등 보호 능력도 15.5% 증가한 것으로 나타났다.
프로그램 참여 이후 진행된 인터뷰에서도 청소년과 보호자 모두 디지털 미디어 이용 태도와 일상생활에서 긍정적인 변화를 경험한 것으로 나타났다. 청소년은 또래관계와 학교생활 변화를, 보호자는 자녀의 미디어 이용 방식 개선을 체감했다고 응답했다.
안심코드 사업은 올해도 서울시 거주 초등학교 5~6학년과 중학교 1~3학년, 학교 밖 청소년을 대상으로 무료 운영된다.
정진우 서울시 평생교육국장은 “청소년 디지털 미디어 과의존 문제에 대해 예방교육과 상담으로 실제 변화가 나타날 수 있다는 점을 확인했다”며 “청소년이 건강한 디지털 생활을 이어갈 수 있도록 다양한 지원체계를 마련하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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