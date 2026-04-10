부산 기장 아파트서 40대 신혼부부 숨진 채 발견
부산 기장에서 40대 신혼부부가 숨진 채 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있다.
10일 부산 기장경찰서에 따르면 이날 오전 2시 22분쯤 기장군 한 아파트 복도에서 40대 남성 A씨가 흉기에 찔린 상태로 숨진 채 발견됐다.
이어 같은 아파트 공용현관 지붕 위에서는 40대 여성 B씨가 숨진 채 발견됐다. B씨는 고층에서 추락해 사망한 것으로 추정된다.
신고받고 출동한 경찰은 두 사람이 수개월 전 혼인신고를 한 신혼부부인 것으로 확인했다. 해당 아파트는 B씨가 모친과 함께 거주하던 곳으로 알려졌다.
경찰은 현장에서 발견된 흉기와 혈흔 등을 토대로 B씨가 A씨를 흉기로 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.
경찰은 두 사람의 관계와 사건 경위 등을 조사하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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