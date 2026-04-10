맘스터치, 日 시장 공략 본격화…가맹 계약 100건 목표
맘스터치가 일본 시장에서 가맹사업 확대에 속도를 낸다. 한국 본사의 프랜차이즈 운영 경험을 현지에 적용해 디지털 기반 창업 유입 구조를 구축하고 사업 외연을 넓힌다는 전략이다.
맘스터치는 최근 일본 법인명을 ‘맘스터치 도쿄’에서 ‘맘스터치 재팬’으로 변경하고, 사업 범위를 전국 단위로 확장하기 위한 기반 정비에 나섰다고 10일 밝혔다. 이를 토대로 올해 가맹 계약 100건 달성을 목표로 설정했다.
핵심은 데이터 기반의 ‘프랜차이즈(FC) 인바운드 플랫폼’이다. 지난 1일 선보인 해당 플랫폼은 예비 창업자 발굴부터 상담, 매장 투어, 계약 체결까지 전 과정을 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 일본 내 디지털 광고와 콘텐츠를 통해 유입된 창업 희망자를 체계적으로 관리하고, 단계별 전환율을 데이터로 분석해 효율을 높인다는 구상이다.
회사 측은 이 플랫폼이 한국 본사에서 검증된 점포 개발 프로세스를 일본 시장에 적용하기 위한 핵심 인프라라고 설명했다. 기존 오프라인 중심의 가맹 모집 방식과 달리, 유입부터 계약까지 전 과정을 수치화해 운영하는 것이 특징이다.
현지 사업 기반도 확대 중이다. 2024년 문을 연 시부야 직영점을 거점으로 도쿄 및 수도권 내 입지를 다진 뒤, 향후 관동 지역 전반으로 출점을 확대할 계획이다. 버거와 치킨, 피자를 결합한 복합 메뉴 구성을 앞세워 일본 소비자 일상에 자리 잡는 외식 브랜드로 성장하겠다는 목표다.
경영진도 보강했다. 일본 피자헛 출신 나카무라 쇼이치를 신임 대표이사 사장으로 선임했다. 그는 일본 KFC와 피자헛 등 외식 프랜차이즈 업계에서 경력을 쌓은 전문 경영인으로, 2017년부터 2024년까지 일본 피자헛을 이끌며 매출을 240억엔에서 360억엔으로 키우고 점포 수를 370개에서 600개로 확대하는 성과를 냈다.
나카무라 대표는 “이번 프로젝트는 단순한 점포 확대가 아니라 한국의 정교한 개발 프로세스를 일본 시장에 정착시키는 데 의미가 있다”며 “초기 투자 부담은 낮추고 수익성은 높이는 구조를 통해 일본 창업 시장에서 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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