日외교청 “독도는 일본 땅, 한국은 협력파트너”
일본이 2026년판 외교청서에서 “독도는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라는 억지 주장을 반복했다.
모테기 도시미쓰 외무상은 9일 열린 국무회의(각의)에서 이같은 내용이 담긴 ‘외교청서 2026’을 보고했다. 외교청서는 일본 외무성이 매년 4월 발표하는 최근 국제정세와 일본 외교활동을 기록한 백서다.
일본 정부는 올해 외교청서에서도 독도와 관련해 “한국은 경비대를 상주시키는 등 국제법상 어떠한 근거도 없이 불법 점거를 지속하고 있다”고 주장했다.
이어 “2025년에는 독도와 그 주변에서 군사 훈련이 진행돼 이에 대해 일본 정부가 일관된 입장에 근거해 강력히 항의했다”고 밝혔다.
외무성은 강제징용 피해 배상과 관련해서도 “한국 대법원은 2025년 12월에도 복수의 소송에서 2018년에 이어 일본 기업에 손해배상을 명령하는 판결을 확정했다”며 일본이 이에 대해 항의 의사를 밝혔다고 전했다. 일본은 이 사안이 1965년 한일청구권협정을 통해 이미 해결된 문제라는 입장을 고수하고 있다.
외무성은 외교청서에서 “한국 정부가 2023년 3월 징용 피해자들에게 제3자 변제 방식으로 배상금 등을 지급할 것임을 표명했다”며 “한국 행정안전부 산하 일제강제동원피해자지원재단이 원고 측 노동자에게 배상금 등을 지급해 왔다”고 전했다.
다만 일본 정부는 이번 외교청서에서 한국을 “파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라”라고 언급했다.
이어 “한일관계 중요성이 한층 커지고 있다”며 “국교 정상화 이후 지금까지 구축해 온 한일관계 기반에 기초해 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전해 나갈 것”이라고 밝혔다.
또한 “북한 대응을 포함해 계속해서 한일, 한미일 간에 긴밀하게 협력해 갈 것”이라고 덧붙였다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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