인텔, 테슬라 이어 구글과 맞손… AI 시장 공략 속도
미국 반도체 기업 인텔이 테슬라에 이어 구글과 손을 잡으며 인공지능(AI) 인프라 시장 공략에 속도를 내고 있다.
인텔은 구글 클라우드 서버에 자사의 최신 중앙처리장치(CPU) ‘제온6’를 비롯한 핵심 반도체를 공급하는 다년 계약을 맺었다고 9일(현지시간) 밝혔다. 기존 계약을 연장하는 동시에 AI 인프라 전반으로 협력을 확대하는 성격이다. 다만 구체적인 기간은 공개되지 않았다.
이번 협력으로 구글은 인텔의 최신 ‘제온 6’ CPU를 포함한 핵심 반도체를 도입한다. 또 양사는 맞춤형 인프라처리장치(IPU) 공동 개발 관련 협력도 확대하기로 했다. IPU는 데이터센터 내 네트워크·스토리지·보안 기능을 전담하는 반도체다. 기존에 CPU가 맡던 업무를 IPU가 전담하면서 CPU는 본연의 데이터 처리만 집중할 수 있게 해준다.
립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 “AI를 확장하려면 가속기만으로는 부족하며 균형 잡힌 시스템이 필요하다”며 “CPU와 IPU는 현대 AI 수요의 성능과 효율성, 유연성을 제공하는 중심 역할을 한다”고 설명했다.
아민 바닷 구글 클라우드 AI 인프라 부사장은 “CPU와 인프라 가속 기술은 AI 시스템의 핵심 기반”이라며 “인텔의 제온 로드맵을 통해 날로 증가하는 AI 워크로드 성능과 효율 요구를 충족할 수 있을 것으로 확신한다”고 말했다.
인텔은 전날 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO가 추진하는 대규모 반도체 제조시설에 참여한다고 밝힌 데 이어 구글과 협력을 밝히는 등 부활의 조짐을 보이고 있다. 이달 초에는 과거 자금난으로 매각했던 아일랜드 반도체 제조 공장 합작법인 지분을 되사기도 했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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