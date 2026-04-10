네타냐후, 전시 체제로 피해갔던 부패·뇌물 재판 재개
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 부패 의혹 사건 재판이 오는 12일(현지시간)에 재개된다고 로이터통신이 9일 예루살렘 지방법원 발표를 인용해 전했다.
이스라엘 정부는 지난 2월 28일 미국과 함께 이란을 공습한 이후 학교와 직장을 폐쇄하는 등 비상 체제를 유지해왔다. 이후 미국과 이란 간 휴전을 계기로 8일 저녁 관련 조치를 해제했다.
이스라엘 법원은 성명을 통해 “비상 체제가 해제되고 사법 시스템이 정상화됨에 따라 재판은 평소와 같이 재개될 것이며, 12일부터 15일까지 열릴 것”이라고 밝혔다.
네타냐후 총리가 기소돼 법원에서 재판이 진행 중인 부패 의혹 형사 사건은 크게 3건이다. 이 가운데 2건은 자신에게 유리한 보도를 유도하기 위해 이스라엘 언론 매체들과 거래했다는 의혹이고, 1건은 억만장자들로부터 호화 선물 26만 달러(3억8000만원)를 받았다는 의혹이다.
기소는 2019년 11월 이뤄졌으며 재판은 2020년에 개시됐으나, 기일 연기 등으로 심리가 지연돼왔다. 네타냐후는 이 재판들이 “정치적 재판”이라고 반발하면서 결백을 주장하고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 10월 이스라엘 국회(크네세트)에서 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령에게 네타냐후 총리가 전쟁 업무에 집중할 수 있도록 그를 사면해달라고 요청한 데 이어 서한으로도 사면을 요청했다. 트럼프 대통령은 지난달에도 미 정치전문 매체 악시오스 인터뷰에서 헤르조그 대통령이 네타냐후를 당장 사면해야 한다고 재촉했다. 다만 이스라엘에서는 통상 재판 중인 사건에 대해서는 대개 사면이 이뤄지지 않는다.
네타냐후 총리는 부패 의혹에 더해 2023년 10월 하마스 기습공격의 징후가 있었는데도 이를 막지 못했다는 비판이 일면서 정치적 입지에 타격을 받았다. 로이터통신은 “이스라엘 역사상 가장 우익적인 네타냐후의 연립정권이 올해 10월로 예정된 이스라엘 선거에서 패배할 가능성이 크다”고 전망했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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