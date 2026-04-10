“코인 털리면 파면”… 정부, 780억 가상자산 관리 강화
검찰·경찰·국세청 등 공공기관이 압수한 수백억원대 가상자산이 관리 소홀로 잇따라 유출되자, 정부가 관리체계 강화에 나섰다. 취득부터 보관·점검·사후 대응까지 전 과정을 아우르는 내부 규정을 마련하고, 유출 사고 발생 시 관련 공무원에 대해 형사고발·파면까지 가능한 징계 기준도 도입했다.
정부는 10일 서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이런 내용이 담긴 ‘공공분야 가상자산 보유·관리체계 개선방안’을 의결했다.
정부 전수조사 결과 중앙정부는 약 780억원 규모의 가상자산을 보유하고 있다. 기관별로는 국세청(521억원), 검찰청(234억원), 경찰청(22억원), 관세청(3억원) 순이다. 공공기관은 기부금 수령 과정에서 3억6000만원을 가상자산으로 갖고 있다.
대부분 압수·압류 과정에서 취득한 가상자산으로, 몰수·매각 등 최종 처분이 이뤄지기 전이거나 수령 직후 현금화 전 일시 보관 중인 상태다. 상황에 따라 전체 규모는 유동적이라는 게 정부 설명이다. 그동안 이에 대한 내부 관리 규정은 없거나 미흡한 것으로 확인됐다.
최근에는 국민의 가상자산 보유가 늘며 정부의 취득 규모도 급증하는 추세다. 지난해 가상자산 강제징수액은 639억원으로, 2022년(6억원)과 비교해 100배 이상 뛰었다.
그러나 가상자산 특성에 대한 기관의 인식 부족과 관리 소홀로 유출 사고가 반복되고 있다. 지난 2월 국세청은 보도자료를 통해 가상자산 복구구문(니모닉 코드)이 유출돼 수백만원 규모로 추정되는 400만 PRTG를 탈취당했다. 같은 달 강남경찰서는 압류 후 이동식저장장치(USB)에 보관하던 21억원 상당의 비트코인 22개가 외부로 유출된 사실을 뒤늦게 파악했다. 지난해 8월 광주지검은 업무 인수인계 중 피싱 사이트 접속으로 300억원 상당의 비트코인 320개를 분실했다.
이에 정부는 취득부터 사후 대응까지 전 단계 관리체계를 구축하기로 했다. 우선 가상자산은 압수 즉시 기관 지갑으로 이전해 인터넷 연결이 차단된 ‘콜드월렛’ 등 기관 지갑으로 전송해 보관하도록 했다. 기관 지갑을 만들 때 발급되는 개인키나 복구구문 등 중요 정보는 반드시 2인 이상이 나눠 관리하도록 의무화했다. 또 거래소가 보관 중인 자산은 사업자 협조를 얻어 계정을 즉시 동결하고, 기부받은 자산은 수령 즉시 처분해 위험을 차단한다. 보관 장소에는 금고와 폐쇄회로(CC)TV 등 물리적 통제 장치를 설치해 출입 내역을 주기적으로 점검한다.
유출 사고가 일어나면 신규 지갑을 만들어 남은 자산을 옮기는 등 즉각 비상조치에 나선다. 피해 규모가 일정 기준 이상이거나 외부 해킹이 확인되면 국가정보원과 경찰청, 한국인터넷진흥원(KISA)에 즉시 통보하고, 재정경제부와 행정안전부에 보고해야 한다. 규정 위반으로 발생한 사고는 관련자에 대해 형사 고발 및 징계 조치를 내리기로 했다.
정부 관계자는 “공무원에 대한 징계는 공무원 징계령 시행규칙에 따라 최소 견책부터 최대 파면까지 가능하다”며 “비밀엄수 의무 위반이나 성실 의무 위반 여부, 고의성 및 중과실 정도 등에 따라 징계 수위가 결정된다”고 설명했다.
관리 역량도 강화한다. 기관별로 관리 전담 조직과 인력을 지정하고, 담당자 정기 교육과 연 1회 이상의 유출 대응 모의훈련도 의무화했다. 이번 가이드라인은 오는 10일부터 각 부처와 지자체, 공공기관에 배포돼 즉시 시행된다. 필요시에는 기관별 상황에 맞는 세부 가이드라인을 수립할 예정이다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사