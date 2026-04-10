곁가지보다 기본에 집중한 스테디셀러, 혼다 CR-V 하브 타보니
혼다의 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) CR-V는 꾸준히 글로벌 판매량 톱10을 놓치지 않고 있는 차량이다. 지난달 10일 CR-V 하이브리드를 타고 서울 강남에서 강원도 원주의 한 카페까지 왕복 약 180㎞를 주행했다.
CR-V는 2024년 1월부터 2024년 12월까지 1년간 몰았었던 차다. 당시 차량은 2016년형 모델이었는데 신형 CR-V의 외형은 좀 더 날카로운 모습이다. 특히 둥글둥글하던 전조등이 얇아져 날렵한 인상을 줬다. 덩치도 커졌다. 전장(차의 길이)은 4705㎜로 동급인 현대자동차 투싼과 기아 스포티지보다 조금 길다. 실내 공간에 영향을 주는 휠베이스(축간 거리)도 2700㎜로 토요타 RAV4보다 길다.
운전석에 올라탔다. 내부 디자인은 좋게 표현하면 클래식하고, 나쁘게 말하면 올드하다. 자동차가 전자제품화되면서 점차 사라져 가는 기어봉 형태의 변속기를 장착했다. 기어를 옮길 때마다 ‘드르륵’하는 느낌이 전달됐다. 뒷좌석으로 옮겼다. 키 172㎝의 성인이 앉아도 레그룸(다리 공간)과 헤드룸(머리 공간)은 주먹 2~3개가 들어갈 정도로 여유 있었다.
다시 운전석으로 자리를 옮겨 가속 페달을 밟자 차가 부드럽게 전진했다. 운전대(스티어링휠)는 묵직하게 돌아간다. 기본기가 탄탄한 느낌이다. 이 차는 혼다가 새로 개발한 2.0ℓ 직분사 앳킨슨 엔진과 차세대 2모터 하이브리드 시스템을 적용했다. 중저속에서는 모터를 사용한다. 모터의 최고출력은 184마력, 최대토크 34kg·m다. 속도를 올리자 엔진이 힘을 발휘했다. 엔진은 최고출력 147마력, 최대 토크 18.6kg·m의 성능을 발휘한다.
고속에서도 소음 없이 차분하게 주행했다. 혼다가 최초로 적용한 전체 우레탄 커버와 소음 진동 흡음재 덕분이다. 고속을 유지한 상태로도 안정적으로 코너를 돌았다. 오른쪽 방향지시등을 켜자 센터 디스플레이에 우측 후방 상황이 나타났다.
하이브리드 차량답게 연비가 우수한 편이다. 연비 주행을 하지 않았는데도 이날 주행 후 찍힌 연비는 공식 연비(복합 기준 ℓ당 14㎞)보다 높은 ℓ당 16.1㎞였다. 트렁크도 널찍하다. 기본 적재 공간은 동급 최고 수준인 1113ℓ다. 골프가방과 25인치 캐리어를 각각 4개까지 실을 수 있다. 2열 시트를 접으면 2166ℓ까지 늘어난다.
이 차의 특징을 쭉 적었지만, 진짜 경쟁력은 하루 시승으로는 확인할 수 없는 내구성에 있다. 2024년 1월에 미국에서 이미 15만㎞ 정도를 주행한 2016년형 모델을 중고로 구입했었다. 1년간 5만㎞ 정도를 더 탔다. 엔진오일과 타이어 교체 등 소모품 교체와 정기점검 때 외엔 정비소를 들를 일이 없었다.
다만 편의 기능은 아쉽다. 9인치 크기의 센터 디스플레이는 다소 답답한 느낌이 든다. 시트에 통풍 기능도 빠져있다. 4WD 하이브리드는 5580만원, 2WD는 5280만원.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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