전남도, ‘전남형 청년마을’ 3곳 공모…최대 3억 지원
24일까지 시·군서 접수
전라남도가 청년 활동공간 조성과 향토 자원을 활용한 프로그램 운영 등을 통해 지역 활력을 높이기 위한 ‘전남형 청년마을’ 3개소를 공모한다.
10일 전남도에 따르면 전남형 청년마을 공모 참여를 바라는 청년단체·기업은 오는 24일까지 해당 시군에 신청서를 제출해야 하며, 최종 선정된 단체(기업)에는 개소당 연 1억원씩 3년간 총 3억원의 사업비가 지원된다.
특히 공모에선 청년마을 사업 지원 종료 이후 지속성 부족 등 문제를 보완하기 위해 사업계획서 평가에서 실효성, 지역 상생, 일자리 창출, 창업 가능성을 종합 평가해 선발할 계획이다.
2022년부터 시작된 ‘전남형 청년마을 만들기’ 사업은 현재까지 13개 시군에 17개 마을을 조성했으며, 참가자 총 4천191명 중 68명이 지역에 유입·정착했다.
전남도는 또 올해 신규사업으로 청년마을 종료 이후에도 마을이 지속적으로 운영되도록 지원하는 ‘청년 자립마을 활성화 지원사업’을 추진할 계획이다. 이 사업은 창업지원과 수익모델 발굴, 전문가 멘토링 등을 포함하며 5개소를 선정해 개소당 5000만원을 지원한다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “청년마을을 통해 청년이 지역에 안정적으로 정착하고, 창업과 일자리로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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