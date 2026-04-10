포스코, 해외유학장학 프로그램 재개… “글로벌 인재 육성”
포스코청암재단은 지난 9일부터 ‘포스코해외유학장학’ 사업을 재개했다고 10일 밝혔다. ‘포스코해외유학장학’은 우수한 국내 인재들이 경제적 부담 없이 해외 유수 대학에서 연구에 전념할 수 있도록 지원하는 장학 프로그램이다.
재단은 1985년부터 2018년까지 다양한 사업을 통해 국내 인재들의 해외 유학을 꾸준히 지원하고 배출해 왔다. 1985~1994년 박사생 71명, 2000~20008년 베세머유학장학 학부 16명, 2006~2018년 아시아유학장학 석·박사 102명 등이 해당 프로그램의 지원을 받았다.
이번 ‘포스코해외유학장학’ 모집대상은 2026년 9월 해외 명문대 박사과정 입학 예정인 대한민국 국적자다. 선발 분야는 인문·사회과학 및 자연과학·공학 분야 등이다. 전공별 세계 최고 수준의 대학 기준을 적용해 우수 연구 인재를 선발할 계획이다.
최종 선발된 장학생(연간 2명 내외)에게는 3만 달러의 생활비를 최대 5년간 지원한다. 또 입학축하금으로 1500달러를 별도 지급해 안정적인 연구·학업 환경을 제공할 예정이다. ‘포스코해외유학장학’ 접수는 오는 30일까지 재단 홈페이지를 통해 진행된다.
포스코청암재단 관계자는 “장학생들이 학업과 연구에 온전히 몰입해 세계적 성과를 내고, 나아가 국가 발전에 기여하는 인재로 성장할 수 있도록 앞으로도 글로벌 인재 육성을 위한 지원을 지속적으로 이어나갈 예정”이라고 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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