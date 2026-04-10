합수본, ‘통일교 뇌물 의혹’ 전재수 불기소…“공소시효 완성”
검·경 합동수사본부가 통일교로부터 금품을 수수한 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 의원에 대해 무혐의 처분을 하고 수사를 종결했다고 10일 밝혔다. 합수본은 전 의원이 통일교로부터 명품 시계를 수수한 정황이 의심된다면서도 뇌물수수·정치자금법 위반 혐의의 공소시효가 지났다고 판단했다.
합수본은 이날 전 의원, 임종성·김규환 전 국회의원, 한학자 통일교 총재 등의 뇌물 및 정치자금법 위반 혐의 사건에 대해 “공소시효가 완성되거나 의혹을 뒷받침할 증거가 불충분하다고 판단해 수사를 종결했다”고 밝혔다. 합수본에 따르면 경찰 수사팀은 지난 3일 불송치 결정을 한 뒤 이날 기록을 검찰에 반환했다.
전 의원은 지난 2018년 8월 통일교 천정궁을 방문해 한 총재 등으로부터 한일해저터널 사업 등에 관한 청탁을 받고 명품시계 1점과 현금 2000만~3000만원을 수수했다는 혐의를 받았다. 수사 결과 합수본은 정모 통일교 비서실장이 그해 2월 785만원 상당의 까르띠에 시계 한 점을 구입한 사실, 그다음 해 7월 전 의원의 지인이 해당 시계의 수리를 맡긴 사실을 확인했다.
다만 합수본은 전달된 현금의 정확한 액수를 특정할 수 없어 7년의 공소시효가 완성됐다고 판단했다. 수수 금품의 액수가 3000만원이 넘으면 공소시효는 10년이 되지만, 시계를 포함한 금품의 액수가 3000만원이 넘는다는 증거를 찾지 못한 것이다. 금품 전달 사실을 폭로했던 윤영호 전 통일교 세계본부장은 수사 단계에서 합수본에 금품의 내용을 직접 목격하지는 못했다고 진술한 것으로 알려졌다.
합수본은 전 의원이 통일교에게 2019년 자서전 500권을 1000만원에 판매했다는 의혹에 대해서도 무혐의 처분했다. 통일교의 책 구입 사실을 전 의원이 인식했다고 볼 사정이 없고, 구체적인 청탁 전달 사실 역시 발견하지 못했다는 이유다. 통일교로부터 3000만원의 금품을 수수한 혐의를 받았던 김규환·임종성 전 의원 역시 객관적 증거가 부족해 모두 무혐의로 결론지었다.
한편 합수본은 전 의원의 보좌진 4명의 증거 인멸 혐의를 확인하고 이들을 불구속 기소했다. 이들은 수사기관의 압수수색에 대비해 부산 지역구 사무실에 설치된 PC를 초기화하고, 하드디스크를 손괴하는 등 증거를 인멸한 혐의를 받는다. 합수본은 이들이 전 의원의 지시를 받고 증거를 인멸했을 가능성에 대해서도 조사했지만 혐의점을 찾지 못했다고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사