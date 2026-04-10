낙동강변 물들였다… 부산 화명생태공원 튤립 7만 송이 개화
화명생태공원 튤립 7만 송이 개화
17종 품종 어우러진 봄 경관 연출
부산 낙동강 변에 봄의 절정을 알리는 튤립 물결이 펼쳐진다.
10일 부산시 낙동강관리본부에 따르면 화명생태공원 플라워가든 일대에 조성된 7만 송이 규모의 튤립이 이달 둘째 주를 전후해 본격 개화한다.
이번 튤립단지는 지난해 11월 심은 구근이 겨울을 거치며 자연 생육한 결과로, 4000㎡ 규모 공간에 조성됐다. 아페론 등 17종 품종이 어우러져 색감과 높낮이가 조화를 이루는 입체적인 봄 풍경을 연출할 전망이다.
낙동강관리본부는 단순 식재를 넘어 계절 변화에 따라 경관이 이어지는 공간 조성에 나서고 있다. 삼락생태공원에는 가족공원 테마화단을 중심으로 계절별 화초를 식재하고, 화명생태공원에는 수선화 향기꽃길을 조성했다.
낙동강 일대 공원에는 코스모스와 백일홍, 수국 등 계절별 꽃단지가 순차적으로 이어질 예정이다. 튤립 개화를 시작으로 봄·여름·가을까지 꽃 경관이 연속적으로 펼쳐지며 도심 속 자연 체험 공간으로서의 기능도 강화될 것으로 기대된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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