[속보] 또 삼립 시화공장…컨베이어 근로자 2명 손가락 절단
경기 시흥시 삼립 시화공장에서 근로자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 나 경찰이 수사 중이다.
사고는 10일 오전 12시 19분쯤 햄버거빵 생산 라인의 컨베이어의 센서 교체 작업 중 일어난 것으로 알려졌다.
앞서 라인의 생산직 근로자들이 식사를 위해 자리를 비운 사이 컨베이어의 센서가 오작동한다는 소식을 들은 기계 수리 담당 근로자 20대 A씨와 30대 B씨가 현장에 투입됐다가 사고가 발생했다. 센서 교체 작업 중 사고가 발생해 A씨는 왼손 중지와 약지가, B씨는 오른손 엄지가 각각 일부 절단됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 부상자들을 병원으로 이송했으며 경찰과 고용노동부에 통보했다.
경찰은 현장에 출동해 CCTV를 확인하고 안전교육자료 등 수사에 필요한 자료를 확보했다. 사고현장을 비추는 CCTV가 있어 수사에 활용할 계획인 것으로 알려졌다. 경찰은 사고 예방 의무 등을 게을리한 정황이 나오면 책임자를 업무상과실치상 혐의로 입건할 방침이다.
삼립 관계자는 “설비 유지보수 담당 직원 2명이 설비를 수리하고 점검하던 중 부상을 당하는 사고가 발생해 즉시 병원으로 이송해 치료 중”이라며 “부상을 입은 직원과 가족분들께 위로를 전하며 치료와 조속한 회복을 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.
사고가 난 공장에서는 지난해 5월에도 50대 여성 근로자가 끼임 사고로 사망한 곳이다. 당시 사망자는 스파이럴 냉각 컨베이어라고 불리는 기계 안쪽으로 들어가 윤활유를 뿌리는 일을 하다가 변을 당했다.
지난 2월에는 대형 화재가 발생해 근로자 3명이 연기를 들이마셔 다치고, 500여 명이 대피하는 사고도 있었다.
삼립은 지난달 26일 정기 주주총회에서 사명을 SPC삼립에서 삼립으로 변경하는 안건을 의결했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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