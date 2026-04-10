“저는 김창민 감독 살해범입니다” 가해자, 유튜브 등장해 사과
장기 기증으로 4명의 생명을 살리고 세상을 떠난 고 김창민 영화감독 사건의 가해자로 지목된 인물이 유튜브에 등장해 논란이 일고 있다. 가해자는 유가족에게 사과의 뜻을 밝혔지만 해당 영상을 공개한 유튜버는 강한 비판과 함께 추가 폭로를 예고했다.
9일 유튜브 채널 ‘카라큘라 탐정사무소’에는 ‘저는 김창민 감독 살해범입니다’라는 제목의 영상이 게시됐다.
영상에 출연한 이모씨는 자신을 사건 가해자라고 밝히며 “고인과 유가족에게 진심으로 죄송하다. 어떤 말로도 부족하지만 사죄드린다”고 말했다. 그는 “자식을 잃은 부모의 마음을 잘 알고 있다”며 거듭 고개를 숙였다.
이씨의 발언 이후 영상은 사건 당시 함께 있던 인물들에 대한 질문으로 이어졌다. 진행자인 카라큘라는 이씨가 ‘범인’이라는 이름으로 ‘양아치’라는 곡을 발표한 배경을 물었고, 이씨는 “사건 이전부터 준비했던 음악으로 개인적인 연애 경험을 바탕으로 만든 곡”이라고 해명했다.
활동명 ‘범인’에 대해서는 “호랑이띠와 잘 맞는다는 이야기를 듣고 등에 호랑이 문신을 하면서 정했다”고 설명했다.
카라큘라는 영상 댓글을 통해 가해자들의 출연 의도에 의문을 제기했다. 그는 “이들이 나를 찾아온 데에는 특정 목적이 있다고 본다”면서도 “그 어떤 도움도 줄 생각이 없다”고 선을 그었다.
이어 카라큘라는 “후속 영상에서는 카메라가 꺼진 뒤 드러난 이들의 실제 모습과, 나를 찾은 이유를 공개할 것”이라며 추가 공개를 예고했다.
김 감독은 지난해 10월 20일 새벽 경기 구리시의 한 식당에서 발달장애를 가진 아들과 함께 식사하던 중 다른 손님과 시비가 붙어 폭행을 당했다. 쓰러진 뒤 약 1시간 만에 병원으로 옮겨졌으나 의식을 회복하지 못했고, 같은 해 11월 7일 뇌사 판정을 받았다. 이후 장기 기증을 통해 4명에게 새 생명을 남기고 세상을 떠났다.
수사 과정 역시 논란이 이어지고 있다. 경찰은 가해 남성에 대해 구속영장을 신청했지만 검찰의 보완 요구로 한 차례 반려됐고, 이후 상해치사 혐의로 재신청했으나 법원은 “주거가 일정하고 증거 인멸 우려가 없다”며 영장을 기각했다. 결국 사건은 피의자 불구속 상태로 검찰에 송치됐다. 유가족은 사건 초기 대응부터 수사, 사법 처리 전반이 미흡했다며 강하게 반발하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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