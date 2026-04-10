대전 늑대 탈출…수색 사흘째 행방 묘연
대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대를 찾기 위한 수색이 사흘째 이어지고 있다.
경찰과 소방당국은 전날 밤 10시까지 열화상 카메라가 부착된 드론 등을 투입해 늑대를 쫓았지만 흔적을 발견하지 못했다. 강우로 인한 시야 저하로 개체의 이동 흔적을 특정하지 못했다.
10일 수색은 오전 7시부터 다시 시작됐다. 수색은 기온이 오르기 전 열화상 드론을 투입해 위치를 특정한 뒤 인력을 동원해 포위하는 방식으로 진행할 예정이다.
당국은 늑구의 이동경로로 추정되는 장소에 트랩 20여개와 먹이틀을 설치했지만 포획에 실패했다.
전날 청주 지역에서 늑대를 목격했다는 신고가 접수되기도 했다. 경찰에 따르면 9일 오후 5시50분쯤 “오늘 오전 10시쯤 현도면 시목리에서 늑대가 돌아다니다가 산으로 올라가는 것을 봤다”는 신고가 접수됐다.
이 신고자는 경찰에 “뒤늦게 뉴스를 본 뒤 신고하게 됐다"고 말한 것으로 알려졌다.
해당 지점은 대전 오월드에서 직선거리로 약 23㎞ 떨어진 곳이다.
경찰과 소방당국은 드론 등을 투입해 일대 수색을 벌였으나 늑구를 발견하지 못하고 오후 8시 16분쯤 수색을 종료했다.
충북도 관계자는 “수색 도중 대전에서 목격 신고가 또 들어왔다. 청주 신고 건은 오인 신고일 가능성이 높다고 본다”고 전했다.
2살 수컷인 늑대는 지난 8일 오전 9시30분쯤 오월드 사파리 철조망 아래를 파고 밖으로 빠져나간 것으로 조사됐다.
오월드는 개장 전 점검 과정에서 늑대 1마리가 사라진 사실을 확인하고 자체 수색 후 40여분 뒤 소방과 지자체에 신고했다.
대전=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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