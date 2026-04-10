푸틴, 11~12일 부활절 휴전 선언…젤렌스키도 동의

EPA연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 정교회 부활절을 맞아 우크라이나 전쟁

크렘린궁은 9일(현지시간) 성명을 내고

오는 11일 오후 4시부터 12일 자정까지 휴전이 선포된다고 밝혔다.

안드레이 벨루소프 러시아 국방장관과 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장에게는 휴전 이행과 함께 적의 도발에 대비하라는 지시가 내려졌다고 밝혔다.