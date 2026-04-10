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구윤철 “나프타, 보건의료·생활필수품에 최우선 공급”

입력:2026-04-10 09:12
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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 미국과 이란의 전쟁에 따른 석유화학 공급망 문제와 관련해 “보건의료·생활필수품에 나프타 등 원료를 최우선 공급하고 있다”고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 ‘비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의’를 열고 “핵심품목의 수급, 가격동향과 산업별 영향을 면밀히 점검하면서 공급망 불안에 대한 기업애로를 신속히 해결하겠다”며 이같이 밝혔다.

구 부총리는 지난 8일 석유화학 기초유분 7개 품목을 공급망안정화기본법상 위기품목으로 지정했다고 설명했다.

이어 “공급망 핫라인을 통해 현장의 애로 해소를 밀착 지원하겠다”며 “우리나라 선박의 호르무즈 해협 통항이 조속히 이루어질 수 있도록 선사 및 관련국들과 긴밀히 소통하겠다”고 덧붙였다.

구 부총리는 “미국과 이란 간 휴전합의로 국제유가와 금융시장이 다소 진정되는 등 중동전쟁이 중대한 분수령을 맞았다”며 “향후 협상과정에 대한 불확실성이 큰 가운데 공급망 충격과 영향은 여전히 진행중”이라고 말했다.

구 부총리는 “천둥이 멈췄지만, 아직 먹구름은 가득한 상황”이라며 “정부는 긴장의 끈을 놓지 않고 철저하게 대처하겠다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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