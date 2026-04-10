시사 전체기사

정명근 “화성시, 1등 도시답게 복지시설 처우도 1등”

입력:2026-04-10 07:01
공유하기
글자 크기 조정

정명근 더불어민주당 경기도 화성시장 예비후보는 “대한민국 1등 도시답게 복지시설 처우도 당연히 1등이어야 한다”고 말했다.

정명근 예비후보는 9일 사단법인 공감연대 회원 및 복지시설 이용자 30여 명과 만나 “화성시 복지시설에 대한 지원정책이 여타 도시에 절대 밀릴 수 없다”며 이같이 밝혔다.

공감연대 회원들은 정 예비후보와의 면담에서 “노인이 살던 곳에서 존엄한 노후를 보장받고 지속 가능한 재가 중심 통합돌봄 체계를 구축하며, 수행기관의 안정적 운영기반 확보와 공공성·전문성을 갖춘 돌봄 전달체계 확립을 위해 공동 노력하자”고 의견을 모았다.

또 “복지시설을 독립된 사회복지시설로 명확히 규정하고 성과평가 기준의 현실화가 필요하다”며 위수탁 구조와 재정·인력 기준을 연동한 운영기준 (표준 인력·인건비) 제도화를 요청했다.

이날 이들은 노인복지 발전을 위한 정책 건의문을 전달했다.

이에 정 예비후보는 “노인 복지 정책에서도 화성시를 본받아야 한다는 소리를 들을 수 있도록 적극 수용 검토하겠다”고 약속하기도 했다.

이 자리에서 공감연대는 화성시가 지속적인 인구 증가와 함께 독거노인 증가, 복합적 돌봄 욕구 확대, 고독사 위험 증가 등 새로운 복지 환경에 직면해 있다고 진단했다.

현재 복지시설은 인력과 재정의 한계로 공공적 기능을 수행함에도 처우는 민간 수준에 머물러 있고, 위수탁 구조의 형평성 문제까지 제기되고 있다며 통합돌봄 기능 및 위상 재정립, 전문인력 확충, 인건비 현실화 등이 시급하다고 했다.

이날 정 예비후보는 화성특례시 소상공인연합회와 소상공인 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 정책협약도 체결했다.

연합회는 “화성시는 도시 규모 확대에 따라 소상공인이 지속적으로 증가하고 있으나 지역별 안정적인 사무공간 및 운영 인력 부족으로 정책 전달과 현장 지원에 어려움을 겪고 있다”며 “4개 구청별로 사무실 및 전담 매니저 배치 지원이 절실하다”고 배경을 설명했다. 이어 “화성시-소상공인 간 협력 거버넌스 강화를 통해 특화상권 경영환경 개선과 상권별 자생력 강화, 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 협력을 강화해 나가야 한다”고 덧붙였다.

이에 정명근 예비후보는 “소상공인들을 위해 지역화폐를 1조원으로 확대 발행하며 지역경제 활성화에 주력해 왔다”며 “앞으로도 자영업자와 소상공인들이 안정적인 생활을 유지할 수 있도록 지원정책을 계속 발굴해 나가겠다”고 약속했다.

화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
역대 최고 경쟁률 서초동 단지서 청약 만점 2명 나와
CCTV ‘그 남자’ 수상하다… 경복궁 화재, 실화 가능성
이코노미석 3개 붙여 침대로… 비즈니스석 부럽잖은 ‘눕코노미’
김소영, 첫 재판서 살인 고의 부인…유족 “사형 간곡히 요청”
[단독] ‘탁 치니 억’ 박처원 등 고문 경찰 5명 서훈 취소 검토
대전 동물원 탈출 늑대… “닭 2마리 먹어 허기지진 않아”
李대통령, 하정우 출마설에 “하GPT, 작업 넘어가면 안 돼”
“옷 벗어!”… 여친 납치해 차 안에서 가혹행위 한 50대 ‘실형’
국민일보 신문구독