정명근 “화성시, 1등 도시답게 복지시설 처우도 1등”
정명근 더불어민주당 경기도 화성시장 예비후보는 “대한민국 1등 도시답게 복지시설 처우도 당연히 1등이어야 한다”고 말했다.
정명근 예비후보는 9일 사단법인 공감연대 회원 및 복지시설 이용자 30여 명과 만나 “화성시 복지시설에 대한 지원정책이 여타 도시에 절대 밀릴 수 없다”며 이같이 밝혔다.
공감연대 회원들은 정 예비후보와의 면담에서 “노인이 살던 곳에서 존엄한 노후를 보장받고 지속 가능한 재가 중심 통합돌봄 체계를 구축하며, 수행기관의 안정적 운영기반 확보와 공공성·전문성을 갖춘 돌봄 전달체계 확립을 위해 공동 노력하자”고 의견을 모았다.
또 “복지시설을 독립된 사회복지시설로 명확히 규정하고 성과평가 기준의 현실화가 필요하다”며 위수탁 구조와 재정·인력 기준을 연동한 운영기준 (표준 인력·인건비) 제도화를 요청했다.
이날 이들은 노인복지 발전을 위한 정책 건의문을 전달했다.
이에 정 예비후보는 “노인 복지 정책에서도 화성시를 본받아야 한다는 소리를 들을 수 있도록 적극 수용 검토하겠다”고 약속하기도 했다.
이 자리에서 공감연대는 화성시가 지속적인 인구 증가와 함께 독거노인 증가, 복합적 돌봄 욕구 확대, 고독사 위험 증가 등 새로운 복지 환경에 직면해 있다고 진단했다.
현재 복지시설은 인력과 재정의 한계로 공공적 기능을 수행함에도 처우는 민간 수준에 머물러 있고, 위수탁 구조의 형평성 문제까지 제기되고 있다며 통합돌봄 기능 및 위상 재정립, 전문인력 확충, 인건비 현실화 등이 시급하다고 했다.
이날 정 예비후보는 화성특례시 소상공인연합회와 소상공인 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 정책협약도 체결했다.
연합회는 “화성시는 도시 규모 확대에 따라 소상공인이 지속적으로 증가하고 있으나 지역별 안정적인 사무공간 및 운영 인력 부족으로 정책 전달과 현장 지원에 어려움을 겪고 있다”며 “4개 구청별로 사무실 및 전담 매니저 배치 지원이 절실하다”고 배경을 설명했다. 이어 “화성시-소상공인 간 협력 거버넌스 강화를 통해 특화상권 경영환경 개선과 상권별 자생력 강화, 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 협력을 강화해 나가야 한다”고 덧붙였다.
이에 정명근 예비후보는 “소상공인들을 위해 지역화폐를 1조원으로 확대 발행하며 지역경제 활성화에 주력해 왔다”며 “앞으로도 자영업자와 소상공인들이 안정적인 생활을 유지할 수 있도록 지원정책을 계속 발굴해 나가겠다”고 약속했다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사