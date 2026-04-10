[속보] 트럼프 “이란, 호르무즈 통행료 부과 말라” 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 15일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치에서 메릴랜드주 앤드류스 합동기지로 향하던 중 에어포스원 기내에서 언론인들과 대화하고 있다. AFP연합

그들은 그렇게 하지 않는 게 좋다. 만약 그들이 (통행료를 부과)하고 있다면 지금 중단하는 게 좋을 것!”이라고 촉구했다.