[여기는 오거스타]매킬로이, 24년만의 2연패 향해 순항…마스터스 첫날 5언더

36% 티샷 난조 빼어난 쇼트 게임으로 극복

타이거 우즈 이후 24년만의 2연패 파란불

마스터스 강자 임성재 노보기에 4오버파 부진

9일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC에서 열린 PGA투어 마스터스 토너먼트 1라운드에서 5타를 줄인 로리 매킬로이가 동반자인 아마추어 메이슨 하웰과 대화를 나누고 있다. 마스터스조직위

9일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC에서 열린 PGA투어 마스터스 토너먼트 1라운드에서 5타를 줄인 로리 매킬로이가 17번 홀 그린에서 신중하게 라인을 살피고 있다. 마스터스조직위

매킬로이는 이날 티샷이 크게 흔들렸다. 페어웨이를 지킨 것이 14차례 중 5차례로 36%에 그쳤다. 아이언샷도 18차례 중 5차례가 그린을 놓쳤을 정도로 썩 좋은 편은 아니었다. 그럼에도 타수를 줄일 수 있었던 것은 홀당 1.5타를 기록한 퍼트였다.