미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 9일(현지시간) 미국·이란 휴전이 당분간 유지될 것이란 기대감에 이틀 연속 상승 마감했다.
휴전을 둘러싼 불안감 속에 하락 출발한 뉴욕 증시는 이스라엘이 레바논 정부와 직접 협상에 나설 것이라는 발표에 상승세로 전환했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 275.88 포인트(0.58%) 오른 48,185.80에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 41.85 포인트(0.62%) 오른 6,824.66에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 187.42포인트(0.83%) 오른 22,822.42에 각각 마감했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 휴전 지속 기대감에 미 증시 상승…나스닥, 0.83% ↑
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