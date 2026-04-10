[여기는 오거스타]마스터스 11승 합작 ‘전설’들의 시타…“오거스타는 매번 각별하다”

잭 니클라우스·게리 플레이어·톰 왓슨 시구로 개막

매킬로이 2연패·비거리 제한 지지·LIV 복귀 반대

니클라우스 “골프계는 여전히 타이거가 필요하다”

9일 오전 7시25분(현지시간) 쌀쌀한 날씨 속에서도 시구에 참여한 잭 니클라우스, 톰 왓슨이 게리 플레이어의 시구를 바라보고 있다. 마스터스조직위

미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저대회 ‘명인열전’ 마스터스가 명예 시타자 겸 전설적인 마스터스 챔피언들(Honorary Starters and Legendary Masters champions)의 시구로 나흘간의 열전에 돌입했다.



9일 오전 7시25분(현지시간)에 1번 홀(파4)에서 시작된 시구에는 잭 니클라우스, 톰 왓슨(이상 미국), 게리 플레이어(남아공)이 시타자로 참여했다.



이들 세 사람은 마스터스에서 총 140회 출전, 11승을 합작한 살아 있는 마스터스의 역사다. 그 중 니클라우스는 대회 최다승 기록인 6승을 거두었다. 플레이어와 왓슨은 각각 3승과 2승이다. 이들이 시타자로 참여한 회수만도 37회나 된다.



시구식에서 니클라우스는 “마스터스를 시작하는 이 일은 언제나 큰 특권이자 영광”이라며 “이곳은 정말 특별한 곳이고, 벌써 몇 년째 이 일을 하고 있지만 매번 각별하다”고 소감을 밝혔다.



왓슨은 “1970년에 아마추어로 처음 마스터스에 출전했을 때, 그때 명예 시타식을 보러 갔다”라며 “진 사라젠, 샘 스니드, 아놀드 파머, 잭, 그리고 게리가 시타하는 모습을 본 기억이 난다. 정말 특별했다. 그것이 이 대회의 분위기(Aura) 중 하나라고 생각한다”고 의미를 부여했다.



플레이어는 “옛 생각이 아주 빠르게 스쳐 지나갔다. 내가 존경했던 아이젠하워 대통령이 떠올랐다”라며 “그는 이 클럽의 회원이자 대회의 시작을 함께했다. 매년 이곳에 다시 올 수 있다는 게 얼마나 행복한지 모릅니다. 제 삶의 필수적인 부분이자 환상적인 대회다. 나이가 들수록 떠오르는 단어는 ‘감사’다. 그저 1번 홀 티박스에 설 수 있다는 것만으로도 영광이다”고 소감을 밝혔다.



니클라우스는 1965년과 1966년 대회에서 2연패를 거뒀다. 대회 최초다. 그 뒤를 이어 닉 팔도(영국·1989~1990), 타이거 우즈(미국·2001~2002년)가 기록했다. 만약 올해 대회에서 작년 우승자 로리 매킬로이가 우승하면 24년 만이자 역사상 네 번째 2연패가 된다.



그 비결과 매킬로이의 2연패 가능성을 묻자 니클라우스는 “비결은 당연히 2년 연속으로 우승하는 것이다. 올해 대회에서 그럴 기회가 있는 사람은 로리 뿐인 것 같다”고 웃으며 “나는 운이 좋았지만 로리는 충분히 그럴 재능이 있다. 부담감도 털어냈으니 타이틀 방어 가능성이 매우 높다고 본다”고 내다봤다.



올해 90세가 된 플레이어는 ‘90세의 지혜로 인생을 돌아볼 때, 다시 시작한다면 다르게 하고 싶은 것이 있나’라는 질문에 “전혀 없다”며 “가난하게 자란 나는 골프를 통해 그 어떤 인간보다 더 많은 거리를 여행할 수 있는 기회를 가졌다. 골프가 제게 해준 일들에 대해 평생 단 하루도 감사 기도를 드리지 않고 잠자리에 든 적이 없다. 그래서 아무것도 바꾸지 않을 것이다”고 했다.



이번이 68번째 마스터스 방문이라는 플레이어는 “마스터스는 이제 세계 최고의 이벤트 중 하나이자 역사적으로 가장 아름다운 곳 중 하나”라며 “역사가 가득하며, 미래에는 더욱 강력해질 것”이라고 평가했다.



전날 프레드 리들리 오거스타 내셔널GC 회장의 공인구 비거리 제한 벌언에 대해 레전드들은 일제히 지지한다는 뜻을 밝혔다.



왓슨은 “어느 선에서 비거리를 제한할 지가 관건이지만, 반드시 줄여야 한다고 믿는다”고 했다.



플레이어는 “프로가 사용하는 골프공에 한해서만 비거리를 60야드 정도 줄여야 한다”고 지지의사를 분명히 했다.



니클라우스는 “1977년에 이미 비거리 문제를 제기했지만 무시당했다”며 “비거리를 억제해야 한다. 지금의 조치는 ‘타이타닉호에서 갑판 의자 하나 던지는 수준’에 불과하다. 골프라는 게임의 보존을 위해 훨씬 더 강력한 조치가 필요하다”고 주장했다.



시타를 언제까지 할 것인가라는 질문에 니클라우스는 “이제 골프를 거의 치지 않는다”며 “작년에 한 번, 올해 2월에 한 번 쳤다. 하지만 이 행사는 너무나 멋지고 영광스러운 자리다. 누구를 죽이지(?) 않을 수 있는 한 계속하고 싶다”고 말하며 웃었다.



니클라우스는 5주전에 손목 수술(수근관 증후군)을 한 것으로 알려졌다.



왓슨은 ‘딱 한 홀을 바꾼다면 어떤 홀이냐’는 질문에 “12번 홀(파3) 앞에 있는 개울을 메워버리고 싶다”고 말해 청중의 폭소를 자아낸 뒤 “그 홀은 정말 치명적이다. 물에 몇 번이나 빠뜨렸는지 셀 수도 없다”고 했다. 아멘코너(11~13번 홀)의 두 번째홀인 12번 홀(155야드)에서 곤욕을 치른 선수는 부지기수다.



현재 어려움을 겪고 있는 타이거를 향해 니클라우스는 “타이거에게는 무엇이든 도움이 필요하다면 받고 빨리 돌아오라고 말하고 싶다. 골프계는 그가 필요하다”고 응원 메시지를 남겼다.



플레이어는 “타이거는 척추와 다리에 20번이 넘는 수술을 받았다. 그 고통 때문에 약을 먹는 걸 비난할 수는 없다”며 “다만 약 기운이 있을 때는 운전을 하지 말고 기사를 고용해야 한다. 그의 고통에 마음이 아프다”고 했다.



왓슨은 LIV골프로 이적한 선수들의 PGA투어 복귀에 대해 확고한 반대 의사를 밝혔다.



그는 “그들은 LIV로 떠날 때 했던 약속을 저버렸다. 만약 내가 커미셔너였다면 영구 제명했을 것”이라며 “다시 돌아오고 싶다면 2부 투어(콘 페리 투어)에서 1년을 뛰며 자격을 다시 획득하라고 했을 것이다. 선수들은 스폰서를 보호해야 한다는 점에서 그들은 투어의 가장 중요한 규칙을 어겼다. 그들은 돈을 선택했고, 그것으로 끝이어야 한다고 생각한다”고 일갈했다.



오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저대회 ‘명인열전’ 마스터스가 명예 시타자 겸 전설적인 마스터스 챔피언들(Honorary Starters and Legendary Masters champions)의 시구로 나흘간의 열전에 돌입했다.9일 오전 7시25분(현지시간)에 1번 홀(파4)에서 시작된 시구에는 잭 니클라우스, 톰 왓슨(이상 미국), 게리 플레이어(남아공)이 시타자로 참여했다.이들 세 사람은 마스터스에서 총 140회 출전, 11승을 합작한 살아 있는 마스터스의 역사다. 그 중 니클라우스는 대회 최다승 기록인 6승을 거두었다. 플레이어와 왓슨은 각각 3승과 2승이다. 이들이 시타자로 참여한 회수만도 37회나 된다.시구식에서 니클라우스는 “마스터스를 시작하는 이 일은 언제나 큰 특권이자 영광”이라며 “이곳은 정말 특별한 곳이고, 벌써 몇 년째 이 일을 하고 있지만 매번 각별하다”고 소감을 밝혔다.왓슨은 “1970년에 아마추어로 처음 마스터스에 출전했을 때, 그때 명예 시타식을 보러 갔다”라며 “진 사라젠, 샘 스니드, 아놀드 파머, 잭, 그리고 게리가 시타하는 모습을 본 기억이 난다. 정말 특별했다. 그것이 이 대회의 분위기(Aura) 중 하나라고 생각한다”고 의미를 부여했다.플레이어는 “옛 생각이 아주 빠르게 스쳐 지나갔다. 내가 존경했던 아이젠하워 대통령이 떠올랐다”라며 “그는 이 클럽의 회원이자 대회의 시작을 함께했다. 매년 이곳에 다시 올 수 있다는 게 얼마나 행복한지 모릅니다. 제 삶의 필수적인 부분이자 환상적인 대회다. 나이가 들수록 떠오르는 단어는 ‘감사’다. 그저 1번 홀 티박스에 설 수 있다는 것만으로도 영광이다”고 소감을 밝혔다.니클라우스는 1965년과 1966년 대회에서 2연패를 거뒀다. 대회 최초다. 그 뒤를 이어 닉 팔도(영국·1989~1990), 타이거 우즈(미국·2001~2002년)가 기록했다. 만약 올해 대회에서 작년 우승자 로리 매킬로이가 우승하면 24년 만이자 역사상 네 번째 2연패가 된다.그 비결과 매킬로이의 2연패 가능성을 묻자 니클라우스는 “비결은 당연히 2년 연속으로 우승하는 것이다. 올해 대회에서 그럴 기회가 있는 사람은 로리 뿐인 것 같다”고 웃으며 “나는 운이 좋았지만 로리는 충분히 그럴 재능이 있다. 부담감도 털어냈으니 타이틀 방어 가능성이 매우 높다고 본다”고 내다봤다.올해 90세가 된 플레이어는 ‘90세의 지혜로 인생을 돌아볼 때, 다시 시작한다면 다르게 하고 싶은 것이 있나’라는 질문에 “전혀 없다”며 “가난하게 자란 나는 골프를 통해 그 어떤 인간보다 더 많은 거리를 여행할 수 있는 기회를 가졌다. 골프가 제게 해준 일들에 대해 평생 단 하루도 감사 기도를 드리지 않고 잠자리에 든 적이 없다. 그래서 아무것도 바꾸지 않을 것이다”고 했다.이번이 68번째 마스터스 방문이라는 플레이어는 “마스터스는 이제 세계 최고의 이벤트 중 하나이자 역사적으로 가장 아름다운 곳 중 하나”라며 “역사가 가득하며, 미래에는 더욱 강력해질 것”이라고 평가했다.전날 프레드 리들리 오거스타 내셔널GC 회장의 공인구 비거리 제한 벌언에 대해 레전드들은 일제히 지지한다는 뜻을 밝혔다.왓슨은 “어느 선에서 비거리를 제한할 지가 관건이지만, 반드시 줄여야 한다고 믿는다”고 했다.플레이어는 “프로가 사용하는 골프공에 한해서만 비거리를 60야드 정도 줄여야 한다”고 지지의사를 분명히 했다.니클라우스는 “1977년에 이미 비거리 문제를 제기했지만 무시당했다”며 “비거리를 억제해야 한다. 지금의 조치는 ‘타이타닉호에서 갑판 의자 하나 던지는 수준’에 불과하다. 골프라는 게임의 보존을 위해 훨씬 더 강력한 조치가 필요하다”고 주장했다.시타를 언제까지 할 것인가라는 질문에 니클라우스는 “이제 골프를 거의 치지 않는다”며 “작년에 한 번, 올해 2월에 한 번 쳤다. 하지만 이 행사는 너무나 멋지고 영광스러운 자리다. 누구를 죽이지(?) 않을 수 있는 한 계속하고 싶다”고 말하며 웃었다.니클라우스는 5주전에 손목 수술(수근관 증후군)을 한 것으로 알려졌다.왓슨은 ‘딱 한 홀을 바꾼다면 어떤 홀이냐’는 질문에 “12번 홀(파3) 앞에 있는 개울을 메워버리고 싶다”고 말해 청중의 폭소를 자아낸 뒤 “그 홀은 정말 치명적이다. 물에 몇 번이나 빠뜨렸는지 셀 수도 없다”고 했다. 아멘코너(11~13번 홀)의 두 번째홀인 12번 홀(155야드)에서 곤욕을 치른 선수는 부지기수다.현재 어려움을 겪고 있는 타이거를 향해 니클라우스는 “타이거에게는 무엇이든 도움이 필요하다면 받고 빨리 돌아오라고 말하고 싶다. 골프계는 그가 필요하다”고 응원 메시지를 남겼다.플레이어는 “타이거는 척추와 다리에 20번이 넘는 수술을 받았다. 그 고통 때문에 약을 먹는 걸 비난할 수는 없다”며 “다만 약 기운이 있을 때는 운전을 하지 말고 기사를 고용해야 한다. 그의 고통에 마음이 아프다”고 했다.왓슨은 LIV골프로 이적한 선수들의 PGA투어 복귀에 대해 확고한 반대 의사를 밝혔다.그는 “그들은 LIV로 떠날 때 했던 약속을 저버렸다. 만약 내가 커미셔너였다면 영구 제명했을 것”이라며 “다시 돌아오고 싶다면 2부 투어(콘 페리 투어)에서 1년을 뛰며 자격을 다시 획득하라고 했을 것이다. 선수들은 스폰서를 보호해야 한다는 점에서 그들은 투어의 가장 중요한 규칙을 어겼다. 그들은 돈을 선택했고, 그것으로 끝이어야 한다고 생각한다”고 일갈했다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지