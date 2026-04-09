유은혜 “하지 말아야 할 일, 더 많이 하고 있다”

“회원투표(선거인단)와 도민 여론조사를 합산하도록 되어 있지 ‘일부 도민’을 대상으로 한다는 내용은 어디에도 없다”고 강조하

유은혜 예비후보는 “경기교육은 누구의 사유물이 아니다. 도민의 참여 위에, 민주주의의 원칙과 공정한 경쟁 위에 서야 한다”며 “유은혜는 끝까지 원칙을 지키며 도민과 함께 당당하게 이기겠다”고 말했다.