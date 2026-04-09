유은혜 “하지 말아야 할 일, 더 많이 하고 있다”
유은혜 경기도교육감 예비후보가 “해야 할 일보다 하지 말아야 할 일을 더 많이 하고 있다”고 경기교육혁신연대를 향해 직격탄을 날렸다.
유은혜 예비후보는 9일 경기도의회 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 “선거관리에는 해야 할 일과 하지 말아야 할 일이 분명하다”며 이같이 밝혔다.
유 예비후보가 진보 교육감 후보 단일화 경선을 주관하는 경기교육혁신연대의 단일화 경선 과정에서의 선거관리 방식을 비판하고 나선 것이다.
그는 “더 많은 유권자의 참여를 보장하고 투명하고 공정하게 경선을 관리하는 것이 기본”이라며 “유권자 참여를 제한하거나 민주주의의 기본 원리를 훼손하고, 불투명하고 무원칙하게 규정을 적용하는 것은 하지 말아야 할 일”이라고 지적했다.
그러면서 유 예비후보는 특히 혁신연대의 여론조사 방식을 두고 “회원투표(선거인단)와 도민 여론조사를 합산하도록 되어 있지 ‘일부 도민’을 대상으로 한다는 내용은 어디에도 없다”고 강조하면서 “그럼에도 서울·경기 진보 교육감 선출 과정에서 단 한 번도 채택하지 않던 여론조사 방식을 선관위 결정이라는 이유로 규약과 규정까지 어겨가며 강행하고 있다”고 말했다. 이어 “이해할 수 없지만 따르겠다”고 덧붙였다.
유은혜 예비후보는 “경기교육은 누구의 사유물이 아니다. 도민의 참여 위에, 민주주의의 원칙과 공정한 경쟁 위에 서야 한다”며 “유은혜는 끝까지 원칙을 지키며 도민과 함께 당당하게 이기겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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