“따로 교섭 안돼”…교섭단위 분리 신청 줄줄이 ‘기각’

상급단체 차이만으로 별도 교섭 불허

민주노총 공공연대노조 소속 국가기관 공무직노동자들이 6일 세종시 정부세종청사에서 기획예산처에 원청 교섭을 요구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스



노동위원회가 하청 노동조합의 교섭단위 분리 신청 4건을 기각했다. 이른바 노란봉투법으로 불리는 개정 노조법 시행 이후 나온 첫 기각 사례다. 노동위원회가 하청 노조의 상급단체가 다르다는 사정만으로는 별도 교섭을 허용하지 않겠다는 판단을 내놓은 것으로 풀이된다.



서울지방노동위원회는 전국택배노조가 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)의 전체 하청 노동자 집단에서 민주노총 소속 노동조합 집단을 별도의 교섭단위로 분리해 달라며 낸 신청에 대해 기각 결정을 내렸다고 9일 밝혔다.



서울지노위는 “다른 노동조합 조합원들과 비교해 현격한 근로조건이나 고용형태의 차이가 없고, 안정적·효율적인 교섭체계 구축과 교섭창구 단일화 제도의 취지와 필요성 등을 종합적으로 고려했다”고 설명했다. CLS는 이날 심문회의에서 원청 사용자성을 인정하면서 하청 노조의 교섭요구에 응하겠다고 했다.



울산지노위도 전국플랜트건설노조가 SK에너지, 에쓰오일, 고려아연 등 원청 3개사를 상대로 각각 하청 교섭 과정에서 자신들을 별도의 교섭단위로 분리해 달라고 낸 신청을 모두 기각했다. 다만 하청 근로자에 대한 각 원청의 사용자성은 모두 인정됐다.



울산지노위는 “신청 조합 소속 근로자와 다른 조합 소속 근로자 사이에 근로조건, 고용형태, 교섭 관행 등의 차이가 있다고 보기 어렵다”며 “산업 안전 관련 의제에 대한 조합 간 이해관계의 유사성, 교섭단위 분리 시 노동조합 간 근로조건 격차가 발생할 우려 등도 함께 고려했다”고 밝혔다.



반면 교섭단위 분리 신청이 받아들여진 사례도 있었다. 서울지노위는 이날 국민은행, 하나은행, KB국민카드 콜센터 노조가 고객센터 부문을 별도 교섭단위로 분리해달라며 낸 신청을 인용하면서 원청의 사용자성을 인정했다.



전남지노위는 한국전력공사의 전체 하청 교섭단위에서 전력 설비의 점검·보수·공사 및 고장 복구 등을 맡는 ‘배전사업 부문’을 별도 교섭단위로 분리해 달라는 신청을 받아들였다. 충남지노위도 동희오토 하청 노조의 교섭단위 분리 신청을 인용했다.



원청 사용자성 인정 여부를 다툰 ‘교섭요구 사실 미공고 시정신청’ 2건은 모두 받아들여졌다. 경북지노위는 포스코이앤씨에 대해 원청 사용자성을 인정하고 민주노총 전국건설노조와의 교섭 절차 이행을 명령했다. 제주지노위도 민주노총 백화점면세점판매서비스노조가 제주국제자유도시개발센터(JDC)를 상대로 제기한 시정신청에서 JDC의 사용자성을 인정했다.



세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 노동위원회가 하청 노동조합의 교섭단위 분리 신청 4건을 기각했다. 이른바 노란봉투법으로 불리는 개정 노조법 시행 이후 나온 첫 기각 사례다. 노동위원회가 하청 노조의 상급단체가 다르다는 사정만으로는 별도 교섭을 허용하지 않겠다는 판단을 내놓은 것으로 풀이된다.서울지방노동위원회는 전국택배노조가 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)의 전체 하청 노동자 집단에서 민주노총 소속 노동조합 집단을 별도의 교섭단위로 분리해 달라며 낸 신청에 대해 기각 결정을 내렸다고 9일 밝혔다.서울지노위는 “다른 노동조합 조합원들과 비교해 현격한 근로조건이나 고용형태의 차이가 없고, 안정적·효율적인 교섭체계 구축과 교섭창구 단일화 제도의 취지와 필요성 등을 종합적으로 고려했다”고 설명했다. CLS는 이날 심문회의에서 원청 사용자성을 인정하면서 하청 노조의 교섭요구에 응하겠다고 했다.울산지노위도 전국플랜트건설노조가 SK에너지, 에쓰오일, 고려아연 등 원청 3개사를 상대로 각각 하청 교섭 과정에서 자신들을 별도의 교섭단위로 분리해 달라고 낸 신청을 모두 기각했다. 다만 하청 근로자에 대한 각 원청의 사용자성은 모두 인정됐다.울산지노위는 “신청 조합 소속 근로자와 다른 조합 소속 근로자 사이에 근로조건, 고용형태, 교섭 관행 등의 차이가 있다고 보기 어렵다”며 “산업 안전 관련 의제에 대한 조합 간 이해관계의 유사성, 교섭단위 분리 시 노동조합 간 근로조건 격차가 발생할 우려 등도 함께 고려했다”고 밝혔다.반면 교섭단위 분리 신청이 받아들여진 사례도 있었다. 서울지노위는 이날 국민은행, 하나은행, KB국민카드 콜센터 노조가 고객센터 부문을 별도 교섭단위로 분리해달라며 낸 신청을 인용하면서 원청의 사용자성을 인정했다.전남지노위는 한국전력공사의 전체 하청 교섭단위에서 전력 설비의 점검·보수·공사 및 고장 복구 등을 맡는 ‘배전사업 부문’을 별도 교섭단위로 분리해 달라는 신청을 받아들였다. 충남지노위도 동희오토 하청 노조의 교섭단위 분리 신청을 인용했다.원청 사용자성 인정 여부를 다툰 ‘교섭요구 사실 미공고 시정신청’ 2건은 모두 받아들여졌다. 경북지노위는 포스코이앤씨에 대해 원청 사용자성을 인정하고 민주노총 전국건설노조와의 교섭 절차 이행을 명령했다. 제주지노위도 민주노총 백화점면세점판매서비스노조가 제주국제자유도시개발센터(JDC)를 상대로 제기한 시정신청에서 JDC의 사용자성을 인정했다.세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지