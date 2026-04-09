[속보] “이란, 호르무즈 통과 선박 일 15척 제한”<타스>
이란이 미국과의 ‘2주 휴전’ 중 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 하루 15척 이하로 유지할 것이라는 보도가 나왔다. 러시아 타스통신은 9일(현지시간) 익명의 이란 고위 취재원을 인용해 이처럼 전했다.
해당 취재원은 타스에 “모든 선박의 이동은 이란 당국 승인과 ‘특정 프로토콜’ 이행을 전제로 허용된다”고도 설명했다. 기존 항로 대비 이란 영해를 깊숙이 통과하게 돼 있는 대체 항로를 택하는 등의 조건을 준수해야 한다는 의미로 풀이된다.
이란 정부는 이같은 방침을 인근 주요 국가들에 통보한 것으로 알려졌다.
오는 10일 파키스탄에서 시작될 종전 협상에 앞서 협상력을 강화하려는 포석이라는 평가가 나온다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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