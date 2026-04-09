크래프톤·넵튠, 500만 달러 규모 글로벌 하이브리드 캐주얼 게임 공모전
크래프톤이 넵튠과 함께 총 500만 달러 규모의 글로벌 하이브리드 캐주얼 게임 공모전을 개최한다.
공모전 명칭은 ‘플릭 X 크래프톤 캐주얼 게임 챌린지 시즌 1’이다. 공모 대상은 글로벌 개발사 및 인디 스튜디오이며 접수 기간은 오는 4월 21일부터 5월 18일까지 약 1개월간이다. 심사를 거쳐 7월에 최종 선정 개발사를 발표한다. 선정된 게임은 넵튠의 퍼블리싱 브랜드 플릭과 함께 테스트 및 개선 과정을 거쳐 글로벌 론칭까지 이어질 예정이다.
플릭은 넵튠이 운영하는 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 브랜드로 개발사의 아이디어를 빠르게 시장에 검증하고 확장할 수 있도록 지원한다. 크래프톤과의 협업을 기반으로 글로벌 퍼블리싱 역량과 데이터 기반 운영 전략을 결합해 초기 단계 프로젝트부터 상용화까지 전 과정을 돕는다.
이번 공모전은 크래프톤의 글로벌 퍼블리싱 경험과 넵튠의 애드테크 기술 및 캐주얼 게임 사업 운영 노하우가 결합된 프로젝트다. 양사는 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 하이브리드 캐주얼 게임을 발굴하고 지속 가능한 퍼블리싱 파이프라인을 구축하는 것을 목표로 한다.
하이브리드 캐주얼 게임은 간단한 조작과 빠른 접근성이 특징인 하이퍼 캐주얼 게임에 성장 요소를 결합한 장르로 최근 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있다. 공모전 접수는 공식 홈페이지를 통해 진행되며 완성작뿐만 아니라 프로토타입 단계의 프로젝트도 접수할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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