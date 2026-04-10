13년 만에 돌아오는 넷마블 ‘몬길’… “가챠식 과금 유도 완전 탈피”
김건 넷마블몬스터 대표, 이다행 사업본부장 인터뷰
과거 ‘애니팡’과 함께 카카오 연동 게임 시대를 풍미했던 ‘몬스터 길들이기’가 화려한 새 장르의 옷을 입고 돌아온다. 넷마블은 오는 15일 액션 RPG로‘몬길: STAR DIVE’를 멀티 플랫폼으로 전 세계에 출시한다.
게임 제작을 맡은 넷마블몬스터의 김건 대표는 9일 서울 구로구 넷마블 사옥에서 진행한 그룹 인터뷰에서 “강해져야만 좋은 보상을 얻는 구조가 결국 가챠 방식의 과금 유도를 작동하게 한다”면서 “저희가 이쪽을 완전히 탈피했다고 생각한다”고 자신했다.
또한 “너무 모두를 만족시키려고 하면 누구도 만족하지 못할 수 있다”면서 헤비 유저 위주의 틀을 벗어난 플레이 환경을 조성했다고 덧붙였다.
몬길: STAR DIVE는 2013년 출시돼 국내에서 선풍적 인기를 끈 원작 ‘몬스터 길들이기’의 게임 색채를 대부분 계승했다. 여기에 언리얼엔진5 기반의 고품질 그래픽, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이, 몬스터 컬렉팅 시스템으로 변화를 줬다. 특히 PvP가 엔드 콘텐츠였던 전작과 달리, 스토리에 초점을 맞춘 싱글 플레이 중심의 RPG 요소에 방점을 찍은 게 눈에 띈다.
김 대표는 “몬길: STAR DIVE는 싱글 플레이 지향의 게임”이라며 “가장 센 조합만을 추구하기보다 다른 캐릭터를 골랐을 때 마치 다른 게임을 플레이하는 느낌이길 원한다”고 말했다. 그러면서 “출시 버전에서 도입하는 여명의 길(쉬움) 난이도는 정말 아무런 허들이 안 느껴질 정도다. ‘더 이상 과금하지 않고선 넘어갈 수 없겠다’는 생각이 전혀 들지 않게 했다”고 공언했다.
실제 이 게임은 여명의 길(쉬움)과 황천의 길(일반) 두 난이도 간 보상 차이가 여타 게임과 비교해 획기적으로 작다. 플레이 중 언제든 난이도를 바꿀 수도 있다. 또한 확률형 아이템 중 최상급의 획득 확률은 1%이고, ‘캐릭터’와 ‘아티팩트’는 각각 90회와 80회 시도 시 100% 확정 획득하는 천장 시스템도 도입했다. 다른 게임 대비 ‘혜자’라고 할 만한 설계다.
함께 인터뷰에 참여한 이다행 사업본부장은 “기존 비슷한 장르 게임의 뽑기와 비교했을 때 무리수를 둬 기만하려는 상술을 펼치지 않겠다”며 “허들을 낮춰서 좀 더 많은 분들이 캐릭터를 소집하고 놀게 하자는 구상이 핵심”이라고 밝혔다.
김 대표 역시 “비즈니스 모델(BM)을 신경 쓰지 않고 무료로 게임을 플레이했을 때에도 꽤 훌륭한 시간을 보장할 거라 생각한다”고 말했다.
김 대표는 “가장 중요하게 생각한 건 선택과 집중”이라며 “우리가 가진 리소스 안에서 남이 하는 거 그 이상을 하기보다 우리가 제일 잘하는 것 찾아서 하자는 주의였다”고 전했다. 이어 “우린 무엇을 더 만들까보다 무엇을 버릴까를 더 많이 고민했다”고 덧붙였다.
글로벌 시장 공략과 관련해 이 본부장은 “일본, 북미 유저 현지 피드백이 특히 많았다”며 “전작이 한국에서 워낙 유명했기에 글로벌에서 처음 하는 분들이 많을 수 있다. 결국 게임성 자체로서 승부를 봐야 한다고 생각한다”고 평가했다.
또한 “미흡하거나 마음에 들지 않는 부분이 있다면 소통하면서 계속 개선해 나가겠다”고 첨언했다.
몬길: STAR DIVE에 등장하는 ‘수라’라는 지역은 도깨비 두억시니 등 한국적 요소를 가미한 장소다. 이 본부장은 “동양적 배경으로 한 수라는 이 게임의 ‘킥’이다”면서 “실제 해외에서 더 반응이 좋다”고 소개했다.
또한 이 본부장은 “이 게임은 론칭 후 유저와 함께 숨 쉬면서 자라나는 서비스를 추구할 것”이라면서 “미흡하거나 마음에 들지 않는 부분이 있을 텐데 계속 소통하면서 개선해 나가 좋은 IP로 키워 나가겠다”고 밝혔다.
김 대표는 “제가 책임진 프로젝트 중 가장 큰 규모이고 오랜 시간 개발했기에 무게감이 느껴진다. 저의 비자발적 퇴사와 연결될 수 있을 정도”라면서 “게임을 여러 번 테스트하면서 오랜 시간 준비했다. 그냥 한번 접속해서 해볼까 생각하고 플레이해 보더라도 즐거운 시간이 될 것”이라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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