[속보] 한화솔루션 유상증자 제동… 금감원 정정신고서 요구
금융감독원 개입으로 한화솔루션의 2조4000억원 규모 유상증자에 제동이 걸렸다.
금감원 전자공시시스템에 따르면 금감원은 한화솔루션이 지난달 26일 제출한 유상증자 관련 증권신고서에 대해 9일 정정신고서 제출을 요구했다. 사유로는 증권신고서 심사 결과 그 형식을 제대로 갖추지 않았거나 내용상의 중요사항이 불분명·허위 기재 또는 누락돼 투자자의 중대한 오해를 야기할 수 있다는 점을 들었다.
금감원의 요구에 따라 한화솔루션의 유상증자 증권신고서는 수리되지 않은 것으로 봐 이날부터 효력이 정지됐다. 한화솔루션이 3개월 안에 정정신고서를 제출하지 않으면 증권신고서는 철회된 것으로 간주된다.
한화솔루션은 “금감원의 정정 요구를 엄중하게 받아들인다”며 “주주 여러분과 언론 등의 지적·고언을 새겨 주주가치 제고를 최우선으로 정정 요구에 충실히 부합하는 신고서를 준비하겠다”고 밝혔다.
한화솔루션은 앞서 지난달 26일 채무 상환 목적으로 유상증자안을 전격 발표했다. 2조 4000억원이라는 증자 규모 외에도 정기 주주총회(24일) 이틀 뒤에 기습적인 증자에 나선 점 등으로 논란이 됐다. 지난 3일에는 최고재무책임자가 해당 사안 관련 금감원과 사전 교감이 있었다는 취지로 주주간담회에서 발언했다가 대기발령 조처되기도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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