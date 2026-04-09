빈집 침입해 진돗개 훔친 남성…경찰 수사 중
민가에 침입해 반려견을 훔친 남성이 적발돼 경찰이 수사 중이다.
대전대덕경찰서는 9일 주거침입, 절도 및 동물학대 혐의로 고발된 남성 A씨 및 범행을 의뢰한 B씨를 입건했다고 밝혔다.
A씨는 지난 7일 오후 주인이 외출하고 없던 민가에 침입해 마당에 묶여있던 황색 진돗개를 훔쳐 간 혐의를 받는다. 마당에 설치된 CCTV에는 A씨의 범행 과정이 녹화됐다. 이들은 훔쳐간 개의 행방을 밝히지 않은 것으로 알려졌다.
견주와 함께 사건을 고발한 동물구조단체 유엄빠는 “A씨와 B씨는 훔쳐간 개의 행방을 밝히지 못하고 있다”며 “식용 목적에서 도살한 것으로 보고 동물학대 혐의에 대한 수사도 의뢰했다”고 전했다.
대덕경찰서는 “피고발인들의 신원을 확보해 수사 중”이라고 밝혔다.
이성훈 기자 tellme@kmib.co.kr
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