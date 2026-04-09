이스라엘, 레바논 공습 때 벨기에 장관 죽일 뻔?

벨기에 외무장관, 베이루트 방문 중

불과 몇 백m 거리에 미사일 쏟아져

국제사회, 이스라엘 비판 한목소리

막심 프레보 벨기에 외무장관(가운데)이 8일(현지시간) 레바논 베이루트에 있는 카미유 샤문 스포츠 시티 스타디움에서 피란 아동들과 악수하고 있다. AP연합뉴스

막심 프레보 벨기에 외무장관은 8일(현지시간)

이스라엘이 쏜

미사일이

불과 수백m 거리에 떨어졌다고

밝혔다.

“이런 상황은 반드시 중단돼야 한다”고 촉구했다.

프레보 장관은 “미국, 이스라엘, 이란 간 휴전에는 레바논도 포함돼야 한다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 해당 휴전이 레바논 내 헤즈볼라에 대한 작전에는 적용되지 않는다고 주장했다.

에마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령은 이번 공습을 ‘무차별적 공격’이라고 규정하며 “휴전의 지속 가능성에 직접적 위협이 된다”고 비판했다.

페드로 산체스 스페인 총리는 네타냐후 총리를 겨냥해 “생명과 국제법에 대한 경시가 용납할 수 없는 수준”이라고 비판했다.

정당화할 수 없는 공격’에 대한 연대를 표명했다고 밝혔다. 그는 이스라엘 대사를 초치했다며 “제2의 가자 사태를 막아야 한다”고 강조했다.

유엔 사무총장는 이번 공습에 대해

“휴전에 중대한 위험을 초래한다”며 즉각적 적대 행위 중단을 요구했다.