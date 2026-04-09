5위가 시상식 주인공…‘언더독 반란’ 소노, MVP·신인상 휩쓸어

고양 소노의 이정현. KBL 제공

10연승을 내달린 끝에 창단 이후 처음으로 플레이오프에 진출했다. 이정현의 손에서 공격이 나왔다.

올 시즌

고양 소노의 케빈 켐바오가 9일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 시상식에서 신인 선수상을 수상한 뒤 소감을 말하고 있다. 연합뉴스

올 시즌 최고의 사령탑에 오른