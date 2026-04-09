2차 특검 특검보가 ‘김어준 유튜브’ 등판…野 “기획수사 자백”

2차 종합특검팀의 김지미 특검보. 윤웅 기자

국민의힘은 “특검의 공정성은 이미 무너졌다”며 “특검보 개인의 일탈이 아니며 국민은 스튜디오를 기웃거리는 특검보를 공정한 수사관으로 인정할 수 없다”며 거세게 반발했다.

특검팀 인력 구성과 주요 수사 대상, 수사 진행 상황 등을 설명했다.

앞서 수사를 진행한 3대 특검(내란, 김건희, 순직해병)도 정치적 중립성 논란을 고려해

수사 종료 전까지는 공식 브리핑을 제외한 언론 인터뷰와 출연을 자제했다.

여론몰이를 노린 명백한 정치 행위”라고 비판했다. 이어 “확인되지 않은 수사 기밀을 특정 방송에서 일방적으로 흘리는 것은 특검은 이미 결론을 정해놨고, 여론의 힘을 빌려 몰아붙이는 기획수사임을 스스로 자백한 것”이라고 했다.