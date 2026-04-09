2차 특검 특검보가 ‘김어준 유튜브’ 등판…野 “기획수사 자백”
2차 종합특검팀의 특검보가 진보 성향 유튜브 방송에 출연해 수사 대상과 진행 상황을 공개적으로 언급하면서 수사 공정성 논란이 일고 있다. 국민의힘은 “특검의 공정성은 이미 무너졌다”며 “특검보 개인의 일탈이 아니며 국민은 스튜디오를 기웃거리는 특검보를 공정한 수사관으로 인정할 수 없다”며 거세게 반발했다.
2차 종합특검 소속 김지미 특검보는 9일 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 송출하는 ‘정준희의 논’에 출연해 40분 이상 단독 생방송 대담을 진행했다. 그는 방송에서 특검팀 인력 구성과 주요 수사 대상, 수사 진행 상황 등을 설명했다.
김 특검보는 윤석열 전 대통령 등 주요 피의자들에 대한 소환 가능성을 묻자 “빌드업 과정”이라며 “곧 원하시는 (출석) 장면을 보시지 않을까 싶다”고 답했다. 자신이 맡은 ‘양평 고속도로 의혹’에 대해서도 “고속도로와 같은 국책사업이 용역업체, 도로공사 직원 선에서 변경됐다고 믿는 사람은 없을 것”이라며 “권력층의 개입이 어디까지 이뤄졌는지 의혹이 남아 그 부분을 파헤치는 게 특검의 사명”이라고 말했다.
그러나 정치적으로 극히 민감한 사건을 수사 중인 특검보가 정치 색채가 뚜렷한 유튜브 방송에 직접 출연해 수사 내용을 실시간 언급한 것은 극히 이례적이라는 평가다. 앞서 수사를 진행한 3대 특검(내란, 김건희, 순직해병)도 정치적 중립성 논란을 고려해 수사 종료 전까지는 공식 브리핑을 제외한 언론 인터뷰와 출연을 자제했다.
야권은 “기획특검이 본색을 드러냈다”며 강도 높게 비판했다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 “편파성 논란이 불 보듯 뻔한 유튜브 채널을 통해 단독 라이브를 한 것은 수사가 목적이 아니라 여론몰이를 노린 명백한 정치 행위”라고 비판했다. 이어 “확인되지 않은 수사 기밀을 특정 방송에서 일방적으로 흘리는 것은 특검은 이미 결론을 정해놨고, 여론의 힘을 빌려 몰아붙이는 기획수사임을 스스로 자백한 것”이라고 했다.
최 수석대변인은 “특검은 이번 편파 방송 출연 경위를 즉각 소명하고 국민 앞에 사죄하라”며 “정치적 야욕을 드러낸 특검보는 즉각 사퇴하고, 이번 사태의 책임자는 즉시 파면해야 한다”고 강조했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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